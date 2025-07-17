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«Не встояв ніхто!»: Андрій Данилко поділився унікальними кадрами
Популярний артист Андрій Данилко, який потрапив у мовний скандал, поділився історичними кадрами своєї героїні Вєрки Сердючки. На сторінці у соціальній мережі Андрій виклав кадри з закритої премʼєри фільму «Шпигунка», в якому зʼявився в легендарному образі. Саме зараз цьому блокбастеру виповнюється десять років.
«Цього місяця рівно 10 років, як вийшов блокбастер студії „20th Century Fox“ „Шпигунка“ (Spy) режисера Пола Фіга, де, крім VERKA SERDUCHKA, знялися Мелісса Маккарті, Джейсон Стетхем, Джуд Лоу та багато інших зірок, — написав Данилко. — На закритій прем’єрі в Нью-Йорку VERKA SERDUCHKA співала для знімальної групи, всіх акторів, керівництва „20th Century Fox“ та запрошених гостей. Не встояв ніхто!»
Підписники подякували Андрію за його роботу та додали, що пишаються таким артистом.
«Андрій, Ви один з найкращих артистів України! — написали у відповідь. — Прекрасна людина і наша гордість».
«Я коли у фільмі вперше вас побачив, я був у шоці! — поділилися враженням. - (Я не знав що ви там будете) це був разрив, памʼятаю ті емоції та фільм. Це дуже круто. Бажаю успіхів та нових фільмів!»
«Прекрасний фільм! - додали у коментарях. — Поки хтось мріє про Голлівуд, Андрій вже 10 років, як зірка Голлівуду!»
Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна співачка зізналася у проблемах зі здоровʼям.1038
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