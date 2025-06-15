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Шоу-бізнес

Російська мова на сцені Києва: Андрій Данилко опинився у центрі скандалу

11:22 15 червня 2025
Сердючка з «мамою», фото instagram Вєрки Сердючки

В Києві відбувся концерт Вєрки Сердючки — сценічного образу Андрія Данилка. Захід викликав хвилю критики.

Як написала у Facebook ведуча та акторка Тала Калатай, скандал спропокувало виконання Андрієм Данилоком російськомовних пісень, зокрема популярних його хітів «Все будет хорошо» та «Дольче Габбана».

У соцмережах користувачі висловили обурення, наголошуючи, що в умовах війни такі виступи є неприпустимими.

Телеведучий Віктор Дяченко подав офіційну скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції з вимогою розслідувати можливе порушення законодавства.

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Як написав у Facebook Уовноважений із захисту державної мови, в Києві діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту.

«Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям „розваг“ знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде», — наголосив Тарас Кремінь.

Сам Андрій Данилко поки не коментував ситуацію, хоча раніше заявляв, що не планує перекладати свої старі пісні українською мовою, оскільки вважає, що вони втратять свою автентичність.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярний співак та військовий Віталій Козловський переклав українською пісню «Пінаколада», яка була записана у 2009 році. Легендарний хіт українською, який прозвучав на концерті «Нашебачення», сколихнув мережу.

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