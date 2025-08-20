Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше

В цьому році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянин має мати щонайменше 32 роки стажу. Це на рік більше, ніж у 2024-му, і тенденція збережеться: щороку вимога зростатиме ще на один рік — до 35 років у 2028-му.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час українське законодавство передбачає можливість призначення пенсії з урахуванням страхового стажу у триразовому розмірі. Таке право надано лише певним категоріям населення. Про це сказано на сайті Пенсійного фонду України.

Звичайно, таке право надається не всім: право на підвищений облік страхового стажу надається депортованим особам, які перебували на спецпоселенні.

Відповідно до закону від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до стажу у триразовому розмірі.

РЕКЛАМА

Щоб час роботи до січня 2004 року був зарахований у потрійному розмірі, необхідно надати:

посвідчення, що підтверджує статус депортованої особи;

документи про період проживання на спецпоселенні;

документи про період трудової діяльності на спецпоселенні.

Такі посвідчення видають уповноважені органи, зокрема, місцеві держадміністрації. Відлік періоду перебування на спецпоселенні починається з депортації і завершується зняттям режиму спецпоселення. Основним доказом стажу є трудова книжка. Якщо її немає, використовуються інші документи, видані за місцем роботи чи архівними установами.

Як відомо, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково:

чоловіки — з 55 років при стажі не менше 25 років;

жінки — з 50 років при стажі не менше 20 років.

РЕКЛАМА

Для мобілізованих та контрактних військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях, стаж зараховується за нормою 1 місяць служби = 3 місяці стажу (ст. 8 закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). Механізм діє за умови, що термін служби у бойовій зоні становить не менше одного місяця, при цьому верхнього кордону за тривалістю немає.

Необхідні документи для оформлення пенсії УБД:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка чи інші документи, що підтверджують стаж;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про участь у бойових діях на фронті.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, яка відмінність між пенсією і соціальною допомогою.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook