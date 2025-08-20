41.08 / 41.60 47.97 / 48.56
Суспільство та люди

Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше

10:26 20 серпня 2025
Пенсіонери

В цьому році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянин має мати щонайменше 32 роки стажу. Це на рік більше, ніж у 2024-му, і тенденція збережеться: щороку вимога зростатиме ще на один рік — до 35 років у 2028-му.

В той же час українське законодавство передбачає можливість призначення пенсії з урахуванням страхового стажу у триразовому розмірі. Таке право надано лише певним категоріям населення. Про це сказано на сайті Пенсійного фонду України.

Звичайно, таке право надається не всім: право на підвищений облік страхового стажу надається депортованим особам, які перебували на спецпоселенні.

Відповідно до закону від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до стажу у триразовому розмірі.

Щоб час роботи до січня 2004 року був зарахований у потрійному розмірі, необхідно надати:

  • посвідчення, що підтверджує статус депортованої особи;
  • документи про період проживання на спецпоселенні;
  • документи про період трудової діяльності на спецпоселенні.

Такі посвідчення видають уповноважені органи, зокрема, місцеві держадміністрації. Відлік періоду перебування на спецпоселенні починається з депортації і завершується зняттям режиму спецпоселення. Основним доказом стажу є трудова книжка. Якщо її немає, використовуються інші документи, видані за місцем роботи чи архівними установами.

Як відомо, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково:
чоловіки — з 55 років при стажі не менше 25 років;
жінки — з 50 років при стажі не менше 20 років.

Для мобілізованих та контрактних військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях, стаж зараховується за нормою 1 місяць служби = 3 місяці стажу (ст. 8 закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). Механізм діє за умови, що термін служби у бойовій зоні становить не менше одного місяця, при цьому верхнього кордону за тривалістю немає.

Необхідні документи для оформлення пенсії УБД:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка чи інші документи, що підтверджують стаж;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідка про участь у бойових діях на фронті.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, яка відмінність між пенсією і соціальною допомогою.

