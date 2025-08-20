- 11:54 «Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського
- 11:25 Погрожує «непередбачуваними наслідками»: для путіна мирні переговори є інструментом війни проти Заходу
- 11:10 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 10:45 На Волині селяни кидали каміння в авто ТЦК: військові застосували зброю
- 10:26 Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше
- 10:01 Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку
- 09:39 Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу
- 09:22 «Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною
- 09:01 «Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко
- 08:37 Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені
- 08:17 Водоліям — несподівані знайомства, Левам — шалений успіх, а Скорпіонам — нові можливості: гороскоп на 20 серпня
- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше
В цьому році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянин має мати щонайменше 32 роки стажу. Це на рік більше, ніж у 2024-му, і тенденція збережеться: щороку вимога зростатиме ще на один рік — до 35 років у 2028-му.
В той же час українське законодавство передбачає можливість призначення пенсії з урахуванням страхового стажу у триразовому розмірі. Таке право надано лише певним категоріям населення. Про це сказано на сайті Пенсійного фонду України.
Звичайно, таке право надається не всім: право на підвищений облік страхового стажу надається депортованим особам, які перебували на спецпоселенні.
Відповідно до закону від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до стажу у триразовому розмірі.
Щоб час роботи до січня 2004 року був зарахований у потрійному розмірі, необхідно надати:
- посвідчення, що підтверджує статус депортованої особи;
- документи про період проживання на спецпоселенні;
- документи про період трудової діяльності на спецпоселенні.
Такі посвідчення видають уповноважені органи, зокрема, місцеві держадміністрації. Відлік періоду перебування на спецпоселенні починається з депортації і завершується зняттям режиму спецпоселення. Основним доказом стажу є трудова книжка. Якщо її немає, використовуються інші документи, видані за місцем роботи чи архівними установами.
Як відомо, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково:
чоловіки — з 55 років при стажі не менше 25 років;
жінки — з 50 років при стажі не менше 20 років.
Для мобілізованих та контрактних військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях, стаж зараховується за нормою 1 місяць служби = 3 місяці стажу (ст. 8 закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). Механізм діє за умови, що термін служби у бойовій зоні становить не менше одного місяця, при цьому верхнього кордону за тривалістю немає.
Необхідні документи для оформлення пенсії УБД:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка чи інші документи, що підтверджують стаж;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідка про участь у бойових діях на фронті.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, яка відмінність між пенсією і соціальною допомогою.57
Читайте нас у Facebook
Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа