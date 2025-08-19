- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
Неймовірні маринади для овочів-гриль: смачна альтернатива шашлику
Овочі, приготовлені на грилі, завжди виходять смачними та ароматними, навіть якщо кухарі тільки використовують небагато олії та сіль. Але якщо перед тим, як смажити, овочі замаринувати, то вийде взагалі шедевр кулінарного мистецтва.
Готуються такі овочі швидко. Вони малокалорійні, в них зберігаються всі вітаміни.
Блогерка Віта Воротнюк поділилася рецептами маринадів, з якими грильовані овочі стануть ще смачнішими.
«Обожнюю овочі-гриль! Найбільше: гриби, перець і баклажани», — написала вона й дали рецепти різних цікавих маринадів.
Класичний італійський
Оливкова олія — 3ст.л.
Сухий орегано — 1 ч.л.
Базилік — 1 ч.л.
Часник — 1 зубок
Сіль — за смаком
Маринувати 15−30 хвилин.
Соєво-імбирний
Соєвий соус — 2 ст.л.
Мед — 1 ч.л.
Імбир — 1 ч.л.
Часник — 1 зубчік
Лаймовий сік — 1 ст.л.
Маринувати 20 хвилин.
Лимонно-часниковий
Оливкова олія — 2 ст. л.
Сік ½ лимона
Цедра лимона — 1 ч.л.
Часник — 1 зубчик
Сіль — за смаком
Маринувати 30 хвилин.
Йогуртовий
Грецький йогурт — 3 ст.л.
Лимонний сік — 1 ст.л.
Часник — 1 зубчік
Свіжа м'ята або кріп — 1 ч.л.
Маринувати — 30−60 хвилин.
Раніше шеф-кухарка Валентина Кущ (Саєнко) поділилася секретом приготування маринада для шашлику.
