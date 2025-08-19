- 15:35 Неймовірні маринади для овочів-гриль: смачна альтернатива шашлику
- 15:30 «Бавовна» в тилу ворога: СБУ знищила склади боєприпасів на Луганщині
- 15:21 «Мої очікування не лише справдилися, а й були перевершені»: Мерц про переговори з Трампом
- 15:09 Одеський порт може перейти під контроль людей, пов’язаних з рф: експерт про ситуацію навколо терміналу «Олімпекс»
- 15:01 Повернення з війни: в Україну доставили тіла загиблих захисників
- 15:00 Як і коли обрізати кущі малини, щоб наступного року отримати рясний урожай ягід
- 14:39 Як виглядає молодша донька Могилевської: зіркова мама поділилася рідкісним відео
- 14:22 Вперше з початку війни є прогрес: у Держдепі прокоментували результати переговорів у Вашингтоні
- 13:51 Входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя: аналітик про наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні
- 13:35 Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
- 13:21 Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії
- 13:02 Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя
«Бавовна» в тилу ворога: СБУ знищила склади боєприпасів на Луганщині
Українські Сили оборони продовжують ліквідувати окупантів та нищити їхню дорогу військову техніку та озброєння.
Так, у ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували вибухи на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.
Білокуракине знаходиться на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок, нагадали у спецслужбі.
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
«СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії ворога на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі», — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, днями ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині. Українські військові ліквідували понад 900 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.7
