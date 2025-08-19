«Бавовна» в тилу ворога: СБУ знищила склади боєприпасів на Луганщині

Українські Сили оборони продовжують ліквідувати окупантів та нищити їхню дорогу військову техніку та озброєння.

Так, у ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували вибухи на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.

Білокуракине знаходиться на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок, нагадали у спецслужбі.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

«СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії ворога на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі», — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, днями ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині. Українські військові ліквідували понад 900 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.

