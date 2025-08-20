- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів
Це колоритна грузинська страва, що підкорює з першої ложки! Приготуйте її на багатті в казані, й ви отримаєте чудове м'ясо з картоплею та овочами для всієї родини, рекомендує канал «Порадник». Якщо ж нема для цього умов, готуйте вдома на кухні.
Інгредієнти:
олія
масло
м'ясо
картопля
морква
перець болгарський
цибуля
баклажани
помідори
аджика
паприка мелена
сіль
часник
зелень
Приготування:
На сковорідку ллємо олію та кладемо масло. Викладаємо порізане м'ясо. Солимо. Смажимо до золотистості. М'ясо перекладаємо у більшу сковорідку. На попередній пательні смажимо картоплю. Її також смажимо до золотистого кольору. Картоплю з’єднуємо з м'ясом. Смажимо до золотистості цибулю. Її також додаємо до м'яса.
Далі смажимо порізані кружальцями моркву та соломкою болгарський перець. Викладаємо також у більшу сковорідку.
Порізані баклажани смажимо до золотистості. Вливаємо до баклажанів подрібнені у блендері помідори. Солимо. Всипаємо мелену паприку. Додаємо аджику. Перемішуємо. Доводимо до кипіння. Виливаємо у більшу сковорідку до м'яса. Накриваємо кришкою та тушкуємо 30 хвилин. За 5 хвилин до завершення готування додаємо подрібнені часник і зелень.
