Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів

Це колоритна грузинська страва, що підкорює з першої ложки! Приготуйте її на багатті в казані, й ви отримаєте чудове м'ясо з картоплею та овочами для всієї родини, рекомендує канал «Порадник». Якщо ж нема для цього умов, готуйте вдома на кухні.

Інгредієнти:

олія

масло

м'ясо

картопля

морква

перець болгарський

цибуля

баклажани

помідори

аджика

паприка мелена

сіль

часник

зелень

Приготування:

На сковорідку ллємо олію та кладемо масло. Викладаємо порізане м'ясо. Солимо. Смажимо до золотистості. М'ясо перекладаємо у більшу сковорідку. На попередній пательні смажимо картоплю. Її також смажимо до золотистого кольору. Картоплю з’єднуємо з м'ясом. Смажимо до золотистості цибулю. Її також додаємо до м'яса.

Далі смажимо порізані кружальцями моркву та соломкою болгарський перець. Викладаємо також у більшу сковорідку.

Порізані баклажани смажимо до золотистості. Вливаємо до баклажанів подрібнені у блендері помідори. Солимо. Всипаємо мелену паприку. Додаємо аджику. Перемішуємо. Доводимо до кипіння. Виливаємо у більшу сковорідку до м'яса. Накриваємо кришкою та тушкуємо 30 хвилин. За 5 хвилин до завершення готування додаємо подрібнені часник і зелень.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала, як приготувати смачну й корисну грузинську страву — пхалі зі шпинатом і куркою.

