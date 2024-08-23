Легко, ситно, по-домашньому: найсмачніше чашушулі від майстершефа Валентини Кущ

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповідала, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину, поділилася рецептом чашушулі — ця страва грузинської кухні також готується з телятиною.

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«Обожнюю комфорт фуд і ця грузинська страва (в цілому як і вся грузинська кухня) саме про це. Ситно, по-домашньому, легко і дуже смачно!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Телятина (брала м’якіть) — 700 гр;

Цибуля — 1 шт;

Перець болгарський — 3 шт;

Томати — 3 великі;

Хмелі сунелі, сіль, перець чорний і дрібка коріандру;

Перець чілі;

Часник — 3−4 зубчики;

Кінза.

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Приготування: РЕКЛАМА Телятину зачищаємо від плівки, нарізаємо середніми шматками і смажимо зі всіх сторін на пательні.

Додаємо порізану цибулю, смажимо ще декілька хвилин, а потім додаємо перці та томати без шкірки. Додаємо води і тушкуємо годину.

Ддодаємо спеції та чілі і тушкуємо ще півгодини. У разі потреби доливаємо воду.

Якщо мʼясо добре розтушилося, додаємо часник і кінзу, тушкуємо ще 10 хвилин і готово. Якщо ні, то тушкуємо ще пів години, а потім часник з кінзою.

Раніше Тінатін Ломінадзе розповіла, як готувати «найсімейнішу» страву — оджахурі зі свининою, та поділилася рецептом «яєчні з грузинським акцентом» — чирбулі.

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