Пхалі зі шпинатом і куркою: можна тим, хто сидить на дієті

Грузинська кухня — це не лише шашлик, випічка та хінкалі. Вона багата на різноманітні салати, закуски, які містять багато зелені, горіхів та овочів. Спробуйте приготувати дуже смачну страву, яка ідеально підійде на вечерю або як закуска для вашого святкового столу, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

ВІДЕО ДНЯ

Складники:

куряче філе — 100 г

шпинат — 100 г

РЕКЛАМА

горіхи — 10 г

часник — 1 зубчик

спеції та зелень — за смаком

Приготування

РЕКЛАМА

Відварюємо до готовності м’ясо, шпинат підсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю спецій та олії. В блендер відправляємо курку, шпинат, часник, горіхи, перебиваємо все до однорідної консистенції та вологими руками формуємо кульки (кульки можна обваляти в подрібненому кропі, за бажанням).

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала, як приготувати тосканський квасолевий суп із грінками.

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook