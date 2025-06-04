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Пхалі зі шпинатом і куркою: можна тим, хто сидить на дієті

20:08 4 червня 2025
Пхали зі шпинату

Грузинська кухня — це не лише шашлик, випічка та хінкалі. Вона багата на різноманітні салати, закуски, які містять багато зелені, горіхів та овочів. Спробуйте приготувати дуже смачну страву, яка ідеально підійде на вечерю або як закуска для вашого святкового столу, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

куряче філе — 100 г

шпинат — 100 г

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горіхи — 10 г

часник — 1 зубчик

спеції та зелень — за смаком

Приготування

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Відварюємо до готовності м’ясо, шпинат підсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю спецій та олії. В блендер відправляємо курку, шпинат, часник, горіхи, перебиваємо все до однорідної консистенції та вологими руками формуємо кульки (кульки можна обваляти в подрібненому кропі, за бажанням).

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала, як приготувати тосканський квасолевий суп із грінками.

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