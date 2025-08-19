Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами

Авокадо — джерело корисних жирів, вітамінів та мінералів, що підтримують здоров'я серця, шлунково-кишкового тракту, шкіри та нервової системи. Плід знижує холестерин, покращує обмін речовин, захищає клітини від запалення та старіння.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним американськими вченими, люди, які щодня вживали авокадо протягом шести місяців, відчули поліпшення сну. У них знизився рівень холестерину, а також покращилася якість харчування.

У шестимісячному дослідженні, яке фінансується Центром харчування авокадо, присвяченому здоров'ю серцево-судинної системи, взяли участь 969 дорослих американців з абдомінальним ожирінням, які зазвичай з'їдали не більше двох авокадо на місяць, пише Verywell.

Під час дослідження одна група з'їдала по одному авокадо щодня, а інша — два або менше на місяць.

РЕКЛАМА

Щоденне вживання авокадо не покращило загальний показник здоров'я серця, але покращило якість харчування, сон та рівень ліпідів у крові.

«Ці результати свідчать про те, що для помітного покращення показників „8 основних показників життя“ необхідні відносно значні покращення більшості компонентів здоров'я серцево-судинної системи», — йдеться у дослідженні.

Авокадо не є снодійним, але містить поживні речовини, що сприяють сну, такі як магній, калій та корисні жири, пояснили вчені.

РЕКЛАМА

«Регулярне, збалансоване харчування, що включає корисні жири, складні вуглеводи та білки, допоможе підтримувати ваш циркадний ритм», — вважають вчені.

Авокадо — гарне джерело «корисних» мононенасичених жирів.

Попередні дослідження показали, що вживання авокадо, особливо замість насичених жирів, таких як вершкове масло та сир, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

В одному авокадо міститься 10 г клітковини, яка сприяє зниженню рівня холестерину та ризику серцево-судинних захворювань.

РЕКЛАМА

За словами дослідників, розчинна клітковина авокадо може утворювати гель, який зв'язується з жовчними кислотами та «поганим» холестерином у тонкому кишківнику, допомагаючи виводити їх з організму.

Надлишок «поганого» холестерину може накопичуватися в артеріях й призводити до болю у грудях або серцевих нападів.

Авокадо може бути частиною здорового, багатого на клітковину раціону, що сприяє сну. Але він може підійти не всім.

Щоденне вживання авокадо не принесе користі тим, хто має алергію на авокадо або хто дотримується дієти з низьким вмістом калію або дуже низьким вмістом жирів, зазначають вчені.

Крім авокадо, аналогічною користю для здоров'я, особливо для сну, володіють волоські горіхи, вишневий сік, жирна риба, наприклад, лосось, і деякі трав'яні чаї.

Фрукт авокадо має м'яку, солодку і маслянисту текстуру, яка робить його популярним компонентом багатьох страв.

Авокадо чудово підійде для приготування швидкого сніданку. А паста з авокадо стане ситним та корисним обідом.

185

Читайте нас у Facebook