- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
Авокадо — джерело корисних жирів, вітамінів та мінералів, що підтримують здоров'я серця, шлунково-кишкового тракту, шкіри та нервової системи. Плід знижує холестерин, покращує обмін речовин, захищає клітини від запалення та старіння.
Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним американськими вченими, люди, які щодня вживали авокадо протягом шести місяців, відчули поліпшення сну. У них знизився рівень холестерину, а також покращилася якість харчування.
У шестимісячному дослідженні, яке фінансується Центром харчування авокадо, присвяченому здоров'ю серцево-судинної системи, взяли участь 969 дорослих американців з абдомінальним ожирінням, які зазвичай з'їдали не більше двох авокадо на місяць, пише Verywell.
Під час дослідження одна група з'їдала по одному авокадо щодня, а інша — два або менше на місяць.
Щоденне вживання авокадо не покращило загальний показник здоров'я серця, але покращило якість харчування, сон та рівень ліпідів у крові.
«Ці результати свідчать про те, що для помітного покращення показників „8 основних показників життя“ необхідні відносно значні покращення більшості компонентів здоров'я серцево-судинної системи», — йдеться у дослідженні.
Авокадо не є снодійним, але містить поживні речовини, що сприяють сну, такі як магній, калій та корисні жири, пояснили вчені.
«Регулярне, збалансоване харчування, що включає корисні жири, складні вуглеводи та білки, допоможе підтримувати ваш циркадний ритм», — вважають вчені.
Авокадо — гарне джерело «корисних» мононенасичених жирів.
Попередні дослідження показали, що вживання авокадо, особливо замість насичених жирів, таких як вершкове масло та сир, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.
В одному авокадо міститься 10 г клітковини, яка сприяє зниженню рівня холестерину та ризику серцево-судинних захворювань.
За словами дослідників, розчинна клітковина авокадо може утворювати гель, який зв'язується з жовчними кислотами та «поганим» холестерином у тонкому кишківнику, допомагаючи виводити їх з організму.
Надлишок «поганого» холестерину може накопичуватися в артеріях й призводити до болю у грудях або серцевих нападів.
Авокадо може бути частиною здорового, багатого на клітковину раціону, що сприяє сну. Але він може підійти не всім.
Щоденне вживання авокадо не принесе користі тим, хто має алергію на авокадо або хто дотримується дієти з низьким вмістом калію або дуже низьким вмістом жирів, зазначають вчені.
Крім авокадо, аналогічною користю для здоров'я, особливо для сну, володіють волоські горіхи, вишневий сік, жирна риба, наприклад, лосось, і деякі трав'яні чаї.
Фрукт авокадо має м'яку, солодку і маслянисту текстуру, яка робить його популярним компонентом багатьох страв.
Авокадо чудово підійде для приготування швидкого сніданку. А паста з авокадо стане ситним та корисним обідом.185
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині