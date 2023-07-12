Це гастрономічний екстаз: готуємо пасту з авокадо

Їсти макарони та худнути можна, й саме ця страва — ідеальне тому підтвердження. У літню спеку вона стане для вас ситним та корисним обідом, ділиться дієтологиня Анна Мохонько, яка раніше порадила використовувати листя салату замість лаваша.⠀

Для приготування потрібні:

250 г спагеті

1 шт. авокадо

30 г волоських горіхів (ядра)

3 гілочки базиліка

1 ч. л. лимонного соку

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії

до смаку сіль та перець

Приготування

У підсолену киплячу воду покладіть спагеті, потроху опускаючи в каструлю, щоб не зламати. Поваріть хвилин 5−7, щоб паста була альденте (не переварилася і була трохи твердувата). Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і поріжте на шматочки. Волоські горіхи очистіть від плівок. Базилік промийте і відокремте листочки від стебел, стебла можуть надати страві зайвої гіркоти. Часник очистіть, з лимона видавіть сік.

Усі інгредієнти заправки помістіть у блендер та перебийте в однорідну масу. Додайте оливкову олію, вона зробить текстуру соусу ще ніжнішою. Перекладіть готові спагеті в миску, полийте соусом і перемішайте.

А як приготувати чудовий зелений соус з руколи та кінзи, який підійде до спагеті, розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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