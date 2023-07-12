Це гастрономічний екстаз: готуємо пасту з авокадо
Їсти макарони та худнути можна, й саме ця страва — ідеальне тому підтвердження. У літню спеку вона стане для вас ситним та корисним обідом, ділиться дієтологиня Анна Мохонько, яка раніше порадила використовувати листя салату замість лаваша.⠀
250 г спагеті
1 шт. авокадо
30 г волоських горіхів (ядра)
3 гілочки базиліка
1 ч. л. лимонного соку
1 зубчик часнику
2 ст. л. оливкової олії
до смаку сіль та перець
Приготування
У підсолену киплячу воду покладіть спагеті, потроху опускаючи в каструлю, щоб не зламати. Поваріть хвилин 5−7, щоб паста була альденте (не переварилася і була трохи твердувата). Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і поріжте на шматочки. Волоські горіхи очистіть від плівок. Базилік промийте і відокремте листочки від стебел, стебла можуть надати страві зайвої гіркоти. Часник очистіть, з лимона видавіть сік.
Усі інгредієнти заправки помістіть у блендер та перебийте в однорідну масу. Додайте оливкову олію, вона зробить текстуру соусу ще ніжнішою. Перекладіть готові спагеті в миску, полийте соусом і перемішайте.
А як приготувати чудовий зелений соус з руколи та кінзи, який підійде до спагеті, розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
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