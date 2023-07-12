36.75 / 37.34 40.90 / 41.77
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Це гастрономічний екстаз: готуємо пасту з авокадо

20:45 14 липня 2023
паста з авокадо

Їсти макарони та худнути можна, й саме ця страва — ідеальне тому підтвердження. У літню спеку вона стане для вас ситним та корисним обідом, ділиться дієтологиня Анна Мохонько, яка раніше порадила використовувати листя салату замість лаваша.⠀

Для приготування потрібні:

250 г спагеті

1 шт. авокадо

30 г волоських горіхів (ядра)

3 гілочки базиліка

1 ч. л. лимонного соку

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії

до смаку сіль та перець

Приготування

У підсолену киплячу воду покладіть спагеті, потроху опускаючи в каструлю, щоб не зламати. Поваріть хвилин 5−7, щоб паста була альденте (не переварилася і була трохи твердувата). Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і поріжте на шматочки. Волоські горіхи очистіть від плівок. Базилік промийте і відокремте листочки від стебел, стебла можуть надати страві зайвої гіркоти. Часник очистіть, з лимона видавіть сік.

Усі інгредієнти заправки помістіть у блендер та перебийте в однорідну масу. Додайте оливкову олію, вона зробить текстуру соусу ще ніжнішою. Перекладіть готові спагеті в миску, полийте соусом і перемішайте.

А як приготувати чудовий зелений соус з руколи та кінзи, який підійде до спагеті, розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Читайте також: «Без міфів та прикрас»: рецепт справжньої пасти карбонара від Володимира Ярославського

38

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лист військовозобов&#39;язаному

Ні в якому разі не підписуйте документи: адвокат розповів, що робити чоловікам, яких примусово доставили до ТЦК

Мурат і Софія

Мурат довго йшов по сліду: ексчоловік Ані Лорак з’ясував, де саме в Іспанії перебуває його колишня дружина

Гороскоп

Овнам — натхнення, Ракам — усамітнення, а Водоліям — розширення горизонтів: гороскоп на 14 липня 2023 року

Світло в долонях

Левам допоможуть чарівність та самовпевненість, Скорпіонам та Рибам варто довіритися інтуїції: гороскоп на вихідні, 15−16 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту