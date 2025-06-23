Оригінальний сніданок від Пави: готується за 10 хвилин, а виглядає на всі 100!

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який обожнює «зелені» рецепти, запропонував приготувати дуже смачний сніданок, у складі якого є його кабачок та авокадо.

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А готується страва всього за 10 хвилин.

«Підсів на цей сніданок. Ідеально за 10 хвилин. Готую вже втретє підряд — і ще не набрид», — зазначив кулінар.

Інгредієнти:

•кабачок

•лосось с/с

•сир твердий

•крем-сир

•авокадо

•сіль, перець.

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Приготування:

Кабачок порізати кружальцями, розкласти на пергамент, посолити, поперчити.

Притрусити твердим сиром й запекти у духовці, щоб сир розплавився.

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Перевернути запечений кабачок на другий бік, посолити, поперчити. Змастити крем-сиром.

В середину покласти порізаний авокадо, шматочки лосося.

Скласти навпіл й сніданок готовий.

«Готується за 10 хвилин, а виглядає — на всі 100!» — ще раз зазначив Пава.

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У мережі ідея Пави сподобалася.

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