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Оригінальний сніданок від Пави: готується за 10 хвилин, а виглядає на всі 100!
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який обожнює «зелені» рецепти, запропонував приготувати дуже смачний сніданок, у складі якого є його кабачок та авокадо.
А готується страва всього за 10 хвилин.
«Підсів на цей сніданок. Ідеально за 10 хвилин. Готую вже втретє підряд — і ще не набрид», — зазначив кулінар.
Інгредієнти:
•кабачок
•лосось с/с
•сир твердий
•крем-сир
•авокадо
•сіль, перець.
Приготування:
Кабачок порізати кружальцями, розкласти на пергамент, посолити, поперчити.
Притрусити твердим сиром й запекти у духовці, щоб сир розплавився.
Перевернути запечений кабачок на другий бік, посолити, поперчити. Змастити крем-сиром.
В середину покласти порізаний авокадо, шматочки лосося.
Скласти навпіл й сніданок готовий.
«Готується за 10 хвилин, а виглядає — на всі 100!» — ще раз зазначив Пава.
У мережі ідея Пави сподобалася.
Ми також розповідали, як приготувати швидку закуску з кабачків та рулетики з кабачків з сиром і шинкою.234
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