Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку
Суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який готував мітболи за рецептом своєї мами, поділився ще одним рецептом смачної страви.
За словами кулінара, це дуже простий та швидкий рецепт. Він підійде тим, в кого немає часу готувати. Але «після цієї страви ви скажете: «я наївся».
Інгредієнти:
• Картопля — 650 г;
• Тертий пармезан — 60 г;
• Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;
• Шинка — 100 г;
• Оливкова олія;
• Сіль, перець;
• Розмарин.
Приготування:
Нарізати картоплю тонкими слайсами.
Форму застелити пергаментом, викласти слайси по колу.
Полити олією, додати сіль, перець, пармезан.
Зробити шар шинки та сиру.
Повторити: картопля — олія — спеції — пармезан — тертий твердий сир.
Запікати при 180° протягом 20 хвилин.
Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес Браво разом з ведучим Олексієм Дурнєвим готував маріупольські чебуреки.99
