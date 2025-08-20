41.08 / 41.60 47.97 / 48.56
Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку

10:01 20 серпня 2025
Картопляний пиріг, фото скриншот відео

Суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який готував мітболи за рецептом своєї мами, поділився ще одним рецептом смачної страви.

За словами кулінара, це дуже простий та швидкий рецепт. Він підійде тим, в кого немає часу готувати. Але «після цієї страви ви скажете: «я наївся».

Інгредієнти:
• Картопля — 650 г;
• Тертий пармезан — 60 г;
• Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;
• Шинка — 100 г;
• Оливкова олія;
• Сіль, перець;
• Розмарин.

Приготування:

Нарізати картоплю тонкими слайсами.

Форму застелити пергаментом, викласти слайси по колу.

Полити олією, додати сіль, перець, пармезан.

Зробити шар шинки та сиру.

Повторити: картопля — олія — спеції — пармезан — тертий твердий сир.

Запікати при 180° протягом 20 хвилин.


Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес Браво разом з ведучим Олексієм Дурнєвим готував маріупольські чебуреки.

