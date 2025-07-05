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Аромат з дитинства «шефа»: мітболи за рецептом мами Ектора Хіменеса-Браво
Постійний суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який не так давно повернувся з рідної Колумбії, поділився рецептом страви, яку дуже смачно готує його мама. Йдеться про мітболи.
«Це одна з тих страв, які я памʼятаю з дитинства. Насичена, домашня, з ароматами, які збирають всю сімʼю за столом», — зазначив відомий кухар.
Для мітболів:
• Фарш зі свинини та яловичини — 500 г;
• Цибуля біла — 1 шт;
• Цибуля зелена — пучок;
• Солодкий перець — ½ шт;
• Часник — 1 зубчик;
• Сіль, кумин — за смаком;
• Яйце — 1 шт;
• Сухарі — 2−3 ст. л.
Для овочевого гарніру:
• Картопля — 3−4 шт;
• Томат — 1 шт;
• Солодкий перець — ½ шт;
• Цибуля біла — ½ шт;
• Цибуля зелена — трішки;
• Бульйон — ½ склянки;
• Часник, кумин, сіль — за смаком.
Приготування:
У фарш додати дрібно нарізану білу та зелену цибулю, перець, часник, яйце, сухарі, сіль і кумин. Добре вимішати.
Сформувати кульки й обсмажити їх без олії на сухій пательні до рум’яної скоринки.
Окремо у сотейнику тушкувати овочі: нарізану картоплю, томат, перець, цибулю, трохи бульйону, спеції.
Коли картопля буде al dente, додати мітболи, закрити кришкою. Й довести все до готовності.
Ми також розповідали, як швидко приготувати кабачкову піцу на сковорідці, та ділилися рецептом швидкої вечері.148
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