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Аромат з дитинства «шефа»: мітболи за рецептом мами Ектора Хіменеса-Браво

15:42 5 липня 2025
Мітболи за рецептом Ектора Браво, фото соцмережі

Постійний суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який не так давно повернувся з рідної Колумбії, поділився рецептом страви, яку дуже смачно готує його мама. Йдеться про мітболи.

«Це одна з тих страв, які я памʼятаю з дитинства. Насичена, домашня, з ароматами, які збирають всю сімʼю за столом», — зазначив відомий кухар.

Для мітболів:

• Фарш зі свинини та яловичини — 500 г;
• Цибуля біла — 1 шт;
• Цибуля зелена — пучок;
• Солодкий перець — ½ шт;
• Часник — 1 зубчик;
• Сіль, кумин — за смаком;
• Яйце — 1 шт;
• Сухарі — 2−3 ст. л.

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Для овочевого гарніру:

• Картопля — 3−4 шт;
• Томат — 1 шт;
• Солодкий перець — ½ шт;
• Цибуля біла — ½ шт;
• Цибуля зелена — трішки;
• Бульйон — ½ склянки;
• Часник, кумин, сіль — за смаком.

Приготування:

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У фарш додати дрібно нарізану білу та зелену цибулю, перець, часник, яйце, сухарі, сіль і кумин. Добре вимішати.

Сформувати кульки й обсмажити їх без олії на сухій пательні до рум’яної скоринки.

Окремо у сотейнику тушкувати овочі: нарізану картоплю, томат, перець, цибулю, трохи бульйону, спеції.

Коли картопля буде al dente, додати мітболи, закрити кришкою. Й довести все до готовності.

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Ми також розповідали, як швидко приготувати кабачкову піцу на сковорідці, та ділилися рецептом швидкої вечері.

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