Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт

15:05 17 серпня 2025
Чебуреки, фото скріншот відео

Постійний суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який готував мітболи за рецептом своєї мами, разом з українським телеведучим Олексієм Дурнєвим показав, як готуються маріупольські чебуреки.

«У кожного є та сама страва, яка пахне дитинством», — написав Хіменес-Браво.

Він зазначив, що одного дня побачив рецепт у сторіз Дурнєва і йому дуже захотілось приготувати цю страву разом з Олексієм. До речі, Дурнєв родом з Маріуполя. Так чебуреки готувала його мама.

Для приготування 7−10 чебуреків знадобиться:
Борошно — 500 г (приблизно 3 склянки по 250 мл);
Окріп — 1 склянка (90−100°C);
Сіль — 0,7 ч. л;
Рафінована олія — 5 ст. л;
Горілка — 1 ст. л.

Фарш:
Змішаний фарш (свинина + яловичина) — 500 г;
Цибулина (велика) — 1 шт;
Сіль, чорний перець, коріандр — за смаком;
Кефір або ряжанка (або вода) — 50−100 мл.

Приготування:

Влити окріп у миску, додатие борошно, сіль та олію.

Спочатку замішати тісто ложкою (дуже гаряче!), потім руками. Додати горілку.

Загорнути у плівку та залишити на 1−2 години.

Перекрутити м’ясо, додати терту цибулю, спеції та трохи ряжанки або кефіру. Добре вимішати — маса має стати ніжною та соковитою.

Розкачати тісто дуже тонко — до 1−1,5 мм. Викладати фарш на одну половину, скласти навпіл, притиснути, обрізати краєчки просто тарілкою.

Нагріти багато олії у глибокій сковороді або фритюрниці. Смажити чебуреки до золотистої скоринки.

Раніше Ектор Хіменес-Браво вже готував чебуреки, але вони були без тіста.

