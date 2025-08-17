- 16:12 Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу
- 15:23 Хочуть викликати страх та хаос: Норвегія звинувачує росію в нападі на дамбу
- 15:05 Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт
- 14:58 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:22 Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою: європейські лідери після саміту на Алясці виступили із заявою
- 14:05 Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців
- 13:36 Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку
- 13:21 Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: скільки доведеться заплатити за газ та електроенергію
- 13:06 Пекло у Мелітополі: ГУР знищив склад боєприпасів і десятки окупантів
- 13:00 Кривавий напад у Харкові: чоловік порізав поліцейського та трьох військових
- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
- 12:20 «Сергій сказав, що повернеться з завдання і передзвонить. Але дзвінка не дочекалась»: історія добровольця «Явора», що загинув на Харківщині
Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт
Постійний суддя проєкту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який готував мітболи за рецептом своєї мами, разом з українським телеведучим Олексієм Дурнєвим показав, як готуються маріупольські чебуреки.
«У кожного є та сама страва, яка пахне дитинством», — написав Хіменес-Браво.
Він зазначив, що одного дня побачив рецепт у сторіз Дурнєва і йому дуже захотілось приготувати цю страву разом з Олексієм. До речі, Дурнєв родом з Маріуполя. Так чебуреки готувала його мама.
Для приготування 7−10 чебуреків знадобиться:
Борошно — 500 г (приблизно 3 склянки по 250 мл);
Окріп — 1 склянка (90−100°C);
Сіль — 0,7 ч. л;
Рафінована олія — 5 ст. л;
Горілка — 1 ст. л.
Фарш:
Змішаний фарш (свинина + яловичина) — 500 г;
Цибулина (велика) — 1 шт;
Сіль, чорний перець, коріандр — за смаком;
Кефір або ряжанка (або вода) — 50−100 мл.
Приготування:
Влити окріп у миску, додатие борошно, сіль та олію.
Спочатку замішати тісто ложкою (дуже гаряче!), потім руками. Додати горілку.
Загорнути у плівку та залишити на 1−2 години.
Перекрутити м’ясо, додати терту цибулю, спеції та трохи ряжанки або кефіру. Добре вимішати — маса має стати ніжною та соковитою.
Розкачати тісто дуже тонко — до 1−1,5 мм. Викладати фарш на одну половину, скласти навпіл, притиснути, обрізати краєчки просто тарілкою.
Нагріти багато олії у глибокій сковороді або фритюрниці. Смажити чебуреки до золотистої скоринки.
Раніше Ектор Хіменес-Браво вже готував чебуреки, але вони були без тіста.74
