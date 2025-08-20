«Відверто розповім усе»: титулована Бех-Романчук, яку відсторонили через допінг на 4 роки, виступила із заявою

Українська чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, яка провалила допінг-тест і була відсторонена від виступів на 4 роки, опублікувала різку заяву в соціальних мережах.

«Все своє життя я присвятила спорту та чесній боротьбі, — написала 30-річна спортсменка в Instagram. — Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалася відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюся цим.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти — за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit та за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися та правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй сім'ї та своєму здоров'ї.

Незабаром буде оприлюднено рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не погоджуюся. Я відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагають визнання моєї провини, тому що я чесна людина і для мене важлива моя людяність і гідність. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися недбало і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань, тож незабаром я дам одне велике інтерв'ю, в якому відверто розповім усе".

Як відомо, 19 серпня, Незалежний орган боротьби з допінгом у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit) оголосив про дискваліфікацію Марини Бех-Романчук на 4 роки (до травня 2029-го) на підставі допінг-проби від 7 грудня 2024 року, в якій було виявлено метаболіти тестостерона.

Нагадаємо, що українська стрибунка потрійним і в довжину одружена з дворазовим призером Олімпійських ігор з плавання Михайлом Романчуком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у Кракові.

