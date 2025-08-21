- 23:15 «Шахтар» врятувався від поразки у поєдинку з віцечемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу
- 22:57 Команда Ротаня в більшості розгромлена «Фіорентиною»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 22:00 Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли
- 21:33 Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси
- 21:04 Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни
- 20:45 «Ці жіночі імена стали джерелом натхнення для створення сервізів», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:35 Обожнював своїх онуків: боєць із Нікополя загинув у першому своєму бою на Донеччині
- 20:06 Печериці, запечені з сиром: за цим рецептом вийде так смачно, що не відірватись
- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
- 19:19 В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
- 18:59 «Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
- 18:39 Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року
Печериці, запечені з сиром: за цим рецептом вийде так смачно, що не відірватись
Раніше, коли фудблогерка Світлана Климовська запікала печериці, на дні дека було багато соку, який виділявся з грибів, і це її дуже засмучувало. Бо хотіла рум’яні, сухі гриби, які можна подавати як закуску. Тому вирішила випарити з них зайву рідину ще до запікання. Вийшло дуже смачно, ділиться Климовська.
Складники:
4−6 великих печериць
4−6 шт. в’ялених томатів
150 г сиру горгонзола
оливкова олія
2 зубки часнику
сіль та перець
20 г сиру пармезан
зелена цибуля для подачі
Приготування:
Великі за розміром печериці посушити на сухій сковорідці з обох боків, щоб вийшла зайва волога. Розігріти сковорідку з антипригарним покриттям, викласти гриби та постійно перевертати з одного боку на інший. Ви побачите, скільки вологи та пару буде виходити.
Кожен гриб збризнути оливковою олією, додати сіль, перець, викласти в’ялені томати, часник, нарізаний тоненькими пелюстками, сир горгонзола. Запікати за температури 180 градусів до рум’яного кольору, посипати зеленою цибулею та пармезаном. Можна подавати на дерев’яних дошках з салямі, сиром, оливками та зеленню.
Раніше Світлана Климовська радила приготувати у сезон овочів ще одну смачну страву — галету з томатами.
