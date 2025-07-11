41.40 / 41.96 48.63 / 49.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо фарширований перець: ідеальна страва для літнього меню

20:09 11 липня 2025
фарширований перець

Якщо ви чекаєте гостей, запечіть великі болгарські перці. Їх можна готувати за різними рецептами та з різними начинками. Подавайте перці, як основну страву, виклавши красиво кожному на тарілку. Обов’язково залишайте кришечки, це так красиво. А ще можна перець поставити на подушку з руколи або салату Фрізе. Начинка з кус-кусу сюди підходить ідеально як з м’ясним фаршем, так і з грибами, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 2 зубки часнику
  • 1 банка томатів у власному соку
  • Сіль та перець на смак
  • Оливкова олія
  • 1 ч. л. прованських трав
  • 250 г фаршу
  • 150 г кус-кусу
  • 4−5 великих болгарських перців

Приготування:

Цибулю нарізати, моркву почистити та натерти. Пасерувати на оливковій олії цибулю, моркву, часник. Коли овочі стануть м’які, додати банку томатів у власному соку та пів банки води. Приправити. Тушкувати все 15−20 хвилин на середньому вогні.

РЕКЛАМА

Зварити кус-кус по інструкції на упаковці у підсоленій воді. В мисці з’єднати фарш, крупу, соус, якщо потрібно додати ще солі та перцю. Частину соусу залиште, щоб додати у форму для запікання.

Перець помити, зрізати кришечки, почистити середину. Перець нафарширувати, накрити кришечками, поставити у форму і збризнути оливковою олією. Перебити решту соусу блендером, додати половину стакана води та вилити у форму з перцем. Запікати при 180 градусах близько 1 години.

До речі, окрасою літнього святкового столу стануть не тільки перці, а й фаршировані гриби в духовці, незвичайні фаршировані яйця та фаршировані буряки.

РЕКЛАМА

168

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

фарширований перець

Готуємо фарширований перець: ідеальна страва для літнього меню

Люди, фото https://polinka.top/40704-dovolnye-ljudi-kartinki.html

Поворотний момент: на вихідних 12 та 13 липня успіх чекає на п'ять знаків зодіаку

Огірки ростуть краще після підживлення аспірином, фото з відкритих джерел

Дайте огіркам ці таблетки — і збирайте врожай до осені

Віктор Титюк

В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини

Наступний матеріал
Новини партнерів