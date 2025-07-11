Готуємо фарширований перець: ідеальна страва для літнього меню

Якщо ви чекаєте гостей, запечіть великі болгарські перці. Їх можна готувати за різними рецептами та з різними начинками. Подавайте перці, як основну страву, виклавши красиво кожному на тарілку. Обов’язково залишайте кришечки, це так красиво. А ще можна перець поставити на подушку з руколи або салату Фрізе. Начинка з кус-кусу сюди підходить ідеально як з м’ясним фаршем, так і з грибами, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: 1 цибуля

1 морква

2 зубки часнику

1 банка томатів у власному соку

Сіль та перець на смак

Оливкова олія

1 ч. л. прованських трав

250 г фаршу

150 г кус-кусу

4−5 великих болгарських перців

Приготування:

Цибулю нарізати, моркву почистити та натерти. Пасерувати на оливковій олії цибулю, моркву, часник. Коли овочі стануть м’які, додати банку томатів у власному соку та пів банки води. Приправити. Тушкувати все 15−20 хвилин на середньому вогні.

РЕКЛАМА

Зварити кус-кус по інструкції на упаковці у підсоленій воді. В мисці з’єднати фарш, крупу, соус, якщо потрібно додати ще солі та перцю. Частину соусу залиште, щоб додати у форму для запікання.

Перець помити, зрізати кришечки, почистити середину. Перець нафарширувати, накрити кришечками, поставити у форму і збризнути оливковою олією. Перебити решту соусу блендером, додати половину стакана води та вилити у форму з перцем. Запікати при 180 градусах близько 1 години.

До речі, окрасою літнього святкового столу стануть не тільки перці, а й фаршировані гриби в духовці, незвичайні фаршировані яйця та фаршировані буряки.

РЕКЛАМА

168

Читайте нас у Facebook