- 01:39 Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху»
- 19.07 22:29 Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві
- 19.07 22:01 Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
- 19.07 21:47 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 19.07 21:32 Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
- 19.07 21:03 Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена
- 19.07 20:35 Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
- 19.07 20:07 Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
- 19.07 19:41 На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня
- 19.07 18:59 Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор
Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
Всі знають, коли найсмачніші томати — в сезон. Проходячи повз грядку, можна відчути цей неймовірний аромат стиглих помідорів. Томати різні за розміром, кольором, формою і кожен має свій смак, солодший або кисліший. З таких томатів дуже смачні салати. Залишається додати оливкову олію, сіль, перець та цибулю, ну і скибочку чорного хліба, щоб зібрати ввесь сік на дні тарілки. Сезон томатів збігається з сезоном баклажанів, тому ось вам рецепт смачної галети, і головне — готувати її зовсім легко, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Тісто:
- 170 г борошна
- 50 г холодного вершкового масла
- 70 г холодної води та жовток
- Сіль
Начинка:
- 3−4 помідори
- 1 баклажан
- 1 ст. л. бальзамічного оцту
- 30 г сиру пармезан
- зелена цибуля
- 30 г сиру Фета
- Оливкова олія
- Сіль та перець на смак
- 1 ч. л. сушеного орегано
Приготування:
До борошна натерти холодне вершкове масло, розтерти руками в крихту. Додати холодну воду та жовток, сіль. Швидко замісити тісто, якщо потрібно додати борошно або води. Завернути в плівку та залишити в холодильнику на 1 годину.
Баклажан порізати кільцями та смажити з обох боків, приправивши сіллю та перцем, охолодити (можна запекти в духовці або посмажити на грилі). Томати нарізати кільцями, приправити сіллю, перцем, додати бальзамічний оцет, оливкову олію та орегано.
Розкатати тоненько тісто колом. На дно викласти баклажан та томати, залишаючи краї тіста. Загорнути краї галети. Притрусити пармезаном, навіть на загорнуті краї тіста. Буде дуже смачно!
Випікати при 180, до готовності, 30−40 хв. Дістати з духовки, відразу посипати зеленою цибулею або петрушкою та фетою.
А тим, хто вже робить заготовки на зиму, публікуємо рецепт дуже смачних консервованих огірків з кетчупом, а також малосольних цукіні від судді «МастерШефа».116
Читайте нас у Facebook
Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня