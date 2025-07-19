Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно

Всі знають, коли найсмачніші томати — в сезон. Проходячи повз грядку, можна відчути цей неймовірний аромат стиглих помідорів. Томати різні за розміром, кольором, формою і кожен має свій смак, солодший або кисліший. З таких томатів дуже смачні салати. Залишається додати оливкову олію, сіль, перець та цибулю, ну і скибочку чорного хліба, щоб зібрати ввесь сік на дні тарілки. Сезон томатів збігається з сезоном баклажанів, тому ось вам рецепт смачної галети, і головне — готувати її зовсім легко, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

ВІДЕО ДНЯ

Тісто: 170 г борошна

50 г холодного вершкового масла

70 г холодної води та жовток

Сіль Начинка: 3−4 помідори

1 баклажан

1 ст. л. бальзамічного оцту

30 г сиру пармезан

зелена цибуля

30 г сиру Фета

Оливкова олія

Сіль та перець на смак

1 ч. л. сушеного орегано

Приготування:

До борошна натерти холодне вершкове масло, розтерти руками в крихту. Додати холодну воду та жовток, сіль. Швидко замісити тісто, якщо потрібно додати борошно або води. Завернути в плівку та залишити в холодильнику на 1 годину.

РЕКЛАМА

Баклажан порізати кільцями та смажити з обох боків, приправивши сіллю та перцем, охолодити (можна запекти в духовці або посмажити на грилі). Томати нарізати кільцями, приправити сіллю, перцем, додати бальзамічний оцет, оливкову олію та орегано.

Розкатати тоненько тісто колом. На дно викласти баклажан та томати, залишаючи краї тіста. Загорнути краї галети. Притрусити пармезаном, навіть на загорнуті краї тіста. Буде дуже смачно!

Випікати при 180, до готовності, 30−40 хв. Дістати з духовки, відразу посипати зеленою цибулею або петрушкою та фетою.

РЕКЛАМА

А тим, хто вже робить заготовки на зиму, публікуємо рецепт дуже смачних консервованих огірків з кетчупом, а також малосольних цукіні від судді «МастерШефа».

116

Читайте нас у Facebook