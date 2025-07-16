Картопляні пиріжки з білими грибами: приготуйте цю смакоту й порадуйте рідних

Якщо маєте такий скарб, як білі гриби, то навіть не вагайтесь, приготуйте такі пиріжки. Ця страва проста, з доступних інгредієнтів і дуже смачна. Ви можете замінити гриби на капусту або м’ясо, теж буде дуже смачно, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

1 кг картоплі

300−400 г білих грибів

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1 велика цибулина

4−5 ст. ложок борошна, може знадобитися більше

Сіль, перець до смаку

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Оливкова олія

20 г вершкового масла

2 гілочки кропу

Сметана та зелена цибуля для подачі

Спосіб приготування

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Картоплю почистити та відварити в підсоленій воді до готовності. Злити воду та гарно розім’яти картоплю, щоб не було грудочок. Охолодити.

Підготувати начинку для пиріжків. На оливковій олії підсмажити порізану кубиком цибулю, потім додати почищені та порізані білі гриби. Приправити сіллю, перцем, додати вершкове масло. Смажити, доки вся рідина не випариться, а гриби смажити до золотистого кольору. Наприкінці додати кріп.

До картоплі додати борошно. Може піти більше, ніж у рецепті. Картоплю вимісити з борошном, розділити на рівні частини й сформувати кульки.

Кожну кульку розплющувати в руках, всередину класти начинку з грибів і защипувати, руки притрушувати борошном. Можна формувати довгі або круглі пиріжки.

Смажити на оливковій олії з обох боків. Подавати зі сметаною.

Раніше фудблогерка Оксана Ігнатишина поділилася рецептом караїмських пиріжків з м'ясом.

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