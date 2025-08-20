41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з кавуна, огірків та бринзи: рецепт, що освіжає, від Ольги Рябенко

18:51 20 серпня 2025
Рецепт літнього салату від Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скріншот

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про свій улюблений літній салат з огірків, в який також додається лимонна цедра, часник та сметана, поділилася рецептом ще одного салату, що освіжає. З огірками та кавуном.

«Хто сказав, що кавун лише для десерту? Спробуйте його в салаті!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Кавун — 400 г;
  • Огірки — 2 шт;
  • Рукола — 50 г;
  • Бринза або Фелата — 100 г;
  • Мʼята — 10 листочків;
  • Перець чилі — 1 шт;
  • Оливкова олія — 6 ст. л;
  • Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Кавун та огірок нарізати середніми кубиками.
  • Додати руколу, м’яту та тонко нарізаний перець чилі.
  • Полити оливковою олією, посолити й поперчити до смаку.
  • Додати крихти сиру та обережно перемішати.

Рецепт літнього салат із капусти з пікантною заправкою читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

насіння базиліку

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

Наступний матеріал
Новини партнерів