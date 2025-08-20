Салат з кавуна, огірків та бринзи: рецепт, що освіжає, від Ольги Рябенко

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про свій улюблений літній салат з огірків, в який також додається лимонна цедра, часник та сметана, поділилася рецептом ще одного салату, що освіжає. З огірками та кавуном.

«Хто сказав, що кавун лише для десерту? Спробуйте його в салаті!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Кавун — 400 г;

Огірки — 2 шт;

Рукола — 50 г;

Бринза або Фелата — 100 г;

Мʼята — 10 листочків;

Перець чилі — 1 шт;

Оливкова олія — 6 ст. л;

Сіль, перець — за смаком.

Приготування: РЕКЛАМА Кавун та огірок нарізати середніми кубиками.

Додати руколу, м’яту та тонко нарізаний перець чилі.

Полити оливковою олією, посолити й поперчити до смаку.

Додати крихти сиру та обережно перемішати.

