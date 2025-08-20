- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
Салат з кавуна, огірків та бринзи: рецепт, що освіжає, від Ольги Рябенко
Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про свій улюблений літній салат з огірків, в який також додається лимонна цедра, часник та сметана, поділилася рецептом ще одного салату, що освіжає. З огірками та кавуном.
«Хто сказав, що кавун лише для десерту? Спробуйте його в салаті!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Кавун — 400 г;
- Огірки — 2 шт;
- Рукола — 50 г;
- Бринза або Фелата — 100 г;
- Мʼята — 10 листочків;
- Перець чилі — 1 шт;
- Оливкова олія — 6 ст. л;
- Сіль, перець — за смаком.
Приготування:
- Кавун та огірок нарізати середніми кубиками.
- Додати руколу, м’яту та тонко нарізаний перець чилі.
- Полити оливковою олією, посолити й поперчити до смаку.
- Додати крихти сиру та обережно перемішати.
