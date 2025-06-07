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«Обожнюю його»: улюблений літній салат суперфіналістки «МайстерШефа», який готується за лічені хвилини

14:49 7 червня 2025
Рецепт салату з огірків від Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скріншот

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків із зеленою цибулею і вареними яйцями, розповіла про свій улюблений літній салат з огірків.

«Обожнюю його. Салат готується за хвилини. Він точно стане вашим фаворитом цього сезону», — пише Ольга на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Огірки -300 г;
  • Часник — 1−2 зубчики;
  • Лимонний сік — за смаком;
  • Йогурт або домашня сметана- 2 ст. л;
  • Цедра лимона — 1 шт;
  • Сіль — за смаком;
  • Мʼята свіжа;
  • Оливкова олія.

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Приготування:

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  • Огірки помити та нарізати скибочками.
  • Додати подрібнений часник, йогурт/сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію.
  • Листя мʼяти порвати руками та додати до салату.
  • Все ретельно змішати і подавати.

«Такий салат не тільки тішить смаком, а й допомагає залишатись у формі в розпал літа», — додає Ольга Рябенко.

Раніше суперфіналістка тринадцятого сезону «Мастер Шеф» Альона Московченко поділилася рецептом зеленого салату з додаванням черешні та кіноа, який виходить свіжим, легким, трішки кислуватим та соковитим.

Фото — скріншот

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