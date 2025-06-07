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«Обожнюю його»: улюблений літній салат суперфіналістки «МайстерШефа», який готується за лічені хвилини
Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «лінивих» пиріжків із зеленою цибулею і вареними яйцями, розповіла про свій улюблений літній салат з огірків.
«Обожнюю його. Салат готується за хвилини. Він точно стане вашим фаворитом цього сезону», — пише Ольга на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Огірки -300 г;
- Часник — 1−2 зубчики;
- Лимонний сік — за смаком;
- Йогурт або домашня сметана- 2 ст. л;
- Цедра лимона — 1 шт;
- Сіль — за смаком;
- Мʼята свіжа;
- Оливкова олія.
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Приготування:
- Огірки помити та нарізати скибочками.
- Додати подрібнений часник, йогурт/сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію.
- Листя мʼяти порвати руками та додати до салату.
- Все ретельно змішати і подавати.
«Такий салат не тільки тішить смаком, а й допомагає залишатись у формі в розпал літа», — додає Ольга Рябенко.
Раніше суперфіналістка тринадцятого сезону «Мастер Шеф» Альона Московченко поділилася рецептом зеленого салату з додаванням черешні та кіноа, який виходить свіжим, легким, трішки кислуватим та соковитим.
Фото — скріншот319
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