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Літній салат із капусти з пікантною заправкою: він не може не сподобатися

20:08 1 липня 2025
Літній салат із капусти з пікантною заправкою. Скрин відео

Коли хочеться чогось корисного і вітамінного, готуємо найсмачніший літній салат із молодої капусти. Простий рецепт — мінімум інгредієнтів і максимум свіжості. Такий салат — ідеальний до будь-якої страви, а ще дуже корисний, розповідає авторка каналу «Українська кухня. Кращі традиції».

Порада: капусту краще трішки прим’яти руками — так вона стане ніжнішою та соковитішою!

Складники:

  • 1 кочан молодої капусти
  • 3 шт. свіжих огірків
  • зелена цибуля
  • петрушка
  • 150 г твердого сиру

Заправка:

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  • 1 ст.л. сметани,
  • 2 ст.л. майонезу,
  • 1 ч.л. діджонської гірчиці,
  • сіль до смаку,
  • ½ ч.л. чорного перцю

Приготування:

Промиту капусту дрібно шинкуємо. Викладаємо у миску і трішки приминаємо руками для соковитості. Дрібно нарізаємо огірок. Додаємо до капусти. Потім нарізаємо зелень — петрушку та зелену цибулю. Теж додаємо до капусти. Останній інгредієнт — твердий сир натираємо на грубій тертці. Додаємо до капусти із зеленню та огірком.

Змішуємо інгредієнти заправки і додаємо її до салату. Перемішуємо — салат готовий!

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Нагадаємо рецепт пікантної вершкової намазки з редискою.

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