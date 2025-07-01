Літній салат із капусти з пікантною заправкою: він не може не сподобатися

Коли хочеться чогось корисного і вітамінного, готуємо найсмачніший літній салат із молодої капусти. Простий рецепт — мінімум інгредієнтів і максимум свіжості. Такий салат — ідеальний до будь-якої страви, а ще дуже корисний, розповідає авторка каналу «Українська кухня. Кращі традиції».

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Порада: капусту краще трішки прим’яти руками — так вона стане ніжнішою та соковитішою!

Складники: 1 кочан молодої капусти

3 шт. свіжих огірків

зелена цибуля

петрушка

150 г твердого сиру Заправка: РЕКЛАМА 1 ст.л. сметани,

2 ст.л. майонезу,

1 ч.л. діджонської гірчиці,

сіль до смаку,

½ ч.л. чорного перцю

Приготування:

Промиту капусту дрібно шинкуємо. Викладаємо у миску і трішки приминаємо руками для соковитості. Дрібно нарізаємо огірок. Додаємо до капусти. Потім нарізаємо зелень — петрушку та зелену цибулю. Теж додаємо до капусти. Останній інгредієнт — твердий сир натираємо на грубій тертці. Додаємо до капусти із зеленню та огірком.

Змішуємо інгредієнти заправки і додаємо її до салату. Перемішуємо — салат готовий!

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