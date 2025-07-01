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Літній салат із капусти з пікантною заправкою: він не може не сподобатися
Коли хочеться чогось корисного і вітамінного, готуємо найсмачніший літній салат із молодої капусти. Простий рецепт — мінімум інгредієнтів і максимум свіжості. Такий салат — ідеальний до будь-якої страви, а ще дуже корисний, розповідає авторка каналу «Українська кухня. Кращі традиції».
Порада: капусту краще трішки прим’яти руками — так вона стане ніжнішою та соковитішою!
Складники:
- 1 кочан молодої капусти
- 3 шт. свіжих огірків
- зелена цибуля
- петрушка
- 150 г твердого сиру
Заправка:
- 1 ст.л. сметани,
- 2 ст.л. майонезу,
- 1 ч.л. діджонської гірчиці,
- сіль до смаку,
- ½ ч.л. чорного перцю
Приготування:
Промиту капусту дрібно шинкуємо. Викладаємо у миску і трішки приминаємо руками для соковитості. Дрібно нарізаємо огірок. Додаємо до капусти. Потім нарізаємо зелень — петрушку та зелену цибулю. Теж додаємо до капусти. Останній інгредієнт — твердий сир натираємо на грубій тертці. Додаємо до капусти із зеленню та огірком.
Змішуємо інгредієнти заправки і додаємо її до салату. Перемішуємо — салат готовий!
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