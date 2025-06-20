Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані

Салат може стати справжнім витвором кулінарного мистецтва, якщо проявити фантазію. Літні овочі мають особливий смак і аромат — і напевно ви це помічали. На жаль, літо проходить дуже швидко.

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Готуйте смачно і даруйте позитивні емоції людям, які для вас дорогі. Подавайте їжу, як у ресторані. Це апетитно.

Кулінар Елла Іванова поділилася рецептом огіркового салату з незвичайним соусом. Така страва бюджетна, смачна і корисна. Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.

Літній огірковий салат 1 великий свіжий огірок Для соусу РЕКЛАМА 100 г йогурту або сметани

Сіль

Перець

Пластівці перцю «чілі»

Шкірка огірка

1 зубок часнику

1 чайна ложка меду

Цедра і сік лимона

1 столова ложка олії

Огірок очистити і порізати на кружечки. Для соусу з'єднати сметану або йогурт з цедрою і соком лимона, перцем, часником, медом, олією. Також додаємо шкірку огірка. Збиваємо в блендері.

Заправляємо салат. Прикрашаємо за бажанням листочками свіжої м'яти.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт овочевої закуски з броколі.

Фото з альбому Елли Іванової

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