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Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані

22:00 20 червня 2025
Літній салат

Салат може стати справжнім витвором кулінарного мистецтва, якщо проявити фантазію. Літні овочі мають особливий смак і аромат — і напевно ви це помічали. На жаль, літо проходить дуже швидко.

Готуйте смачно і даруйте позитивні емоції людям, які для вас дорогі. Подавайте їжу, як у ресторані. Це апетитно.

Кулінар Елла Іванова поділилася рецептом огіркового салату з незвичайним соусом. Така страва бюджетна, смачна і корисна. Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.

Літній огірковий салат

  • 1 великий свіжий огірок

Для соусу

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  • 100 г йогурту або сметани
  • Сіль
  • Перець
  • Пластівці перцю «чілі»
  • Шкірка огірка
  • 1 зубок часнику
  • 1 чайна ложка меду
  • Цедра і сік лимона
  • 1 столова ложка олії

Огірок очистити і порізати на кружечки. Для соусу з'єднати сметану або йогурт з цедрою і соком лимона, перцем, часником, медом, олією. Також додаємо шкірку огірка. Збиваємо в блендері.

Заправляємо салат. Прикрашаємо за бажанням листочками свіжої м'яти.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт овочевої закуски з броколі.

Фото з альбому Елли Іванової

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