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Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані
Салат може стати справжнім витвором кулінарного мистецтва, якщо проявити фантазію. Літні овочі мають особливий смак і аромат — і напевно ви це помічали. На жаль, літо проходить дуже швидко.
Готуйте смачно і даруйте позитивні емоції людям, які для вас дорогі. Подавайте їжу, як у ресторані. Це апетитно.
Кулінар Елла Іванова поділилася рецептом огіркового салату з незвичайним соусом. Така страва бюджетна, смачна і корисна. Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.
Літній огірковий салат
- 1 великий свіжий огірок
Для соусу
- 100 г йогурту або сметани
- Сіль
- Перець
- Пластівці перцю «чілі»
- Шкірка огірка
- 1 зубок часнику
- 1 чайна ложка меду
- Цедра і сік лимона
- 1 столова ложка олії
Огірок очистити і порізати на кружечки. Для соусу з'єднати сметану або йогурт з цедрою і соком лимона, перцем, часником, медом, олією. Також додаємо шкірку огірка. Збиваємо в блендері.
Заправляємо салат. Прикрашаємо за бажанням листочками свіжої м'яти.
І смачного!
Нагадаємо рецепт овочевої закуски з броколі.
Фото з альбому Елли Іванової182
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