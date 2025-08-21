Це провокація: у Польщі відреагували на вибух російського дрону

Періодично російські безпілотники перетинають повітряний простір країн НАТО. Днями міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив, що безпілотник, який вибухнув в Осинах, був російським дроном.

«росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками, які сталися в Румунії, Литві та Латвії, ми знову маємо справу з російським безпілотником, — заявив міністр на прес-конференції. — Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир. У той час, коли є надія, що ця війна, оголошена росією, війна проти України, війна, яка також загрожує країнам НАТО, має шанс закінчитися, росія знову провокує».

Він додав, що тривають брифінги зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та Міністерства національної оборони.

«Усі союзники поінформовані про це питання. Я зв’язався з керівником Бюро національної безпеки. Ми спілкуємося в уряді з прем’єр-міністром та віце-прем'єр-міністром Сікорським, які вживуть відповідних дипломатичних кроків», — наголосив міністр національної оборони.

Також міністр оголосив, що доручив оперативному командуванню підготувати «всебічний звіт про російську провокацію та рекомендації, що випливають з неї».

«Ця провокація також спрямована на сіяння невизначеності та поширення дезінформації. Тому варто прислухатися до цих повідомлень, які підтверджені та базуються на реальності, а не на дезінформації», — зазначив міністр оборони.

У свою чергу віцепрем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що інцидент став порушенням повітряного простору країни.

«Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі перед НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ висловить протест проти винного», — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, російський дрон упав у ніч на 20 серпня неподалік села Осини. Це сталося у кукурудзяному полі поза межами населеного пункту. Але у найближчій господарській будівлі повилітали шибки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Польщі заявили, що не проти збивати російські ракети, але є нюанси.

