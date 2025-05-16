Перестаньте маніпулювати: Сікорський про слова Келлога щодо польських солдатів в Україні

Спеціальний посланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати, які схвалили передачу Україні ракет до Patriot від Німеччини, обговорюють зі своїми союзниками можливість розгортання сил на захід від річки Дніпро після набрання чинності режиму припинення вогню. У цьому контексті він згадав Польщу. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував ситуацію, пише onet.

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«Генерал Келлог, можливо, перебільшив, що Польща буде частиною цієї операції, якщо вона відбудеться, але наша участь у цій операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі, — запевнив він. — Ми поважаємо та любимо генерала Келлога. Зверніть увагу, він сказав „слід“, тобто він так думає, але це не означає, що так і буде».

Міністр закордонних справ наголосив, що українська сторона не чинить тиску на Польщу щодо введення військ в Україну. Після розмови з журналістами міністр опублікував допис на платформі X, в якому знову наголосив, що Польща не надсилатиме солдатів до України.

«Перестаньте маніпулювати», — написав він.

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На запитання, чи з'явиться путін у Стамбулі для переговорів із Володимиром Зеленським, Сікорський відповів, що «має».

«Якщо він хоче миру, він повинен погодитися на безумовне припинення вогню на 30 днів. По-перше, щоб можна було перевірити, чи справді воно набуло чинності, а по-друге, за таких умов, щоб ми могли говорити про повернення до миру. Це випробування, яке Захід і США поставили перед путіним, — сказав керівник польської дипломатії. — Якщо путін не з'явиться, це має означати, що президент США, який зробив путіну низку поступок, зробить відповідні висновки».

Раніше повідомлялося, як Зеленський прокоментував «готовність» путіна до прямих переговорів.

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