Російські безпілотники перетнули повітряний простір Латвії та Румунії: як відреагували країни НАТО

Під час російських терористичних атак по Україні дронами Латвія та Румунія повідомили про нові інциденти з російськими безпілотниками. Як повідомляє агентство Blomberg, днями на сході Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник, який перетнув кордон з Білоруссю. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив інцидент, заявивши, що кількість подібних випадків на східному фланзі НАТО зростає.

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Безпілотник впав в районі Резекне, неподалік російського кордону, що змусило латвійську владу посилити охорону кордонів та повітряного простору. У відповідь на подію тимчасового повіреного у справах росії викликали в МЗС Латвії.

Водночас у Румунії також зафіксували порушення повітряного простору російським безпілотником. Влада країни підняла в повітря два винищувачі F-16 як запобіжний захід і повідомила союзників з НАТО. Міністерство закордонних справ Румунії закликало росію дотримуватися міжнародного права.

Ці інциденти відбуваються на тлі постійних атак росії на Україну, під час яких москва регулярно використовує безпілотники Shahed і крилаті ракети для ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Раніше повідомляли про те, що сусідні країни, включно з Польщею та Румунією, дедалі частіше стикаються з перетином їхнього повітряного простору російськими дронами, що викликає занепокоєння серед членів НАТО та посилює дискусії щодо заходів захисту.

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