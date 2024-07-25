На території Румунії знайшли уламки російських дронів Shahed, які атакували Україну. Уламки були знайдені в районі села Плауру, що навпроти українського Ізмаїлу.

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Після нічної атаки на Одеську область румунські військові перевіряли три локації на березі Дунаю. На одній з них знайшли уламки з написом «Герань» — так росіяни підписують корпуси Shahed, пише Digi24.

Видання опублікувало фото уламків Shahed з написами російською на крилах «Не братися».

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Село Плауру (повіт Тульча) знаходиться в дельті Дунаю всього за кілька сотень метрів від українського порту Ізмаїл на Одещині, який другу ніч поспіль атакують дрони.

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Вночі румунська влада випустила для повіту Тульча попереджувальне повідомлення Ro-Alert, яке означає можливе падіння фрагментів дронів.

Повідомляється, що під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» в небо підняли два винищувача F-18.

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На територію Румунії вже неодноразово залітали дрони, якими росіяни атакували Одещину. Влада країни прийняла рішення побудувати укриття для захисту населення, яке мешкає поблизу українського кордону.

Російські ракети та дрони також перетинали державний кордон Польщі. Так, у березні під час чергового російського масованого ракетного удару по Україні одна з ракет залетіла на територію Польщі. Вона увійшла в польський повітряний простір на висоті села Осердув у Люблінському воєводстві. Перебувала там 39 секунд.

ЗМІ повідомляли, що Польща розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що летять у бік польської території, поки вони ще перебувають у повітряному просторі України. Таку заяву раніше зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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