Дуже смачний квашений салат: готується так просто, що ви здивуєтесь

Виявляється, листя салату теж можна заквасити. А робиться це так просто, що ви здивуєтеся. Подавати такий салат можна й у будні, й до святкового столу. Він хрумкий і неймовірно смачний. А розсіл, за словами кулінарки Елли Іванової, яка поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, можна навіть пити, як квас.

— Приготуємо дуже смачний квашений салат, — каже Елла Іванова. — Це смачно та корисно. А готується це просто та швидко. За бажання можна додати в розсіл і м'яту.

Квашений салат

Листя салату

Кріп

2 зубчики часнику

Пів літра холодної води

1 чайна ложка солі

2 чайні ложки цукру

Листя салату ретельно промити. На дно банки помістити кріп та часник. Потім щільно укладаємо листя салату. Залити холодною водою із цукром та сіллю (попередньо перемішати). Зверху прикрийте гілочками кропу. Нещільно закриваємо банку. Витримуємо за кімнатної температури два-три дні.

І смачного вам та вашим рідним! Готуйте із задоволенням! Це дуже важливо. Подавайте страви естетично.

Фото з альбому Елли Іванової

