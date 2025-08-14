41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Книга рецептів

Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі

20:06 14 серпня 2025
квашені огірки на зиму. Фото скрин відео

Рецепт квашених огірочків на зиму передається з покоління в покоління. Огірки виходять хрумкі, кисленькі. Чудово смакують у салаті, солянці, з різними канапками або ж просто як закуска, ділиться фудблогерка Уляна Мазайкіна.

Інгредієнти (на одну 3-літрову банку):

  • огірки (1 кг 750 г);
  • сіль (90 г + 1 ст.л.);
  • вода (1,5 л);
  • часник (4 зубчики);
  • перець горошком (7 шт.);
  • листки вишні (2 шт.);
  • листок хріну (половина великого);
  • петрушка;
  • кріп;
  • цибуля (кільце)

Приготування:

На дно чистої банки кладемо листочки хріну, вишні, петрушку, кріп, часник та перець горошком. Вимиті огірки треба заздалегідь залити на 2 години холодною водою, відрізати кінчики, а потім щільно наповнити ними слоїк.

Маринад. Доводимо до кипіння воду, розчиняємо в ній сіль. Окріп має повністю закривати огірки. Потім прикриваємо банку з огірками капроновою кришкою і залишаємо їх на 8 годин.

Пінку, яка утворилася у банці, прибираємо. Нарізаємо велику цибулину — кільце має бути приблизно діаметру шийки слоїка — і «закриваємо» цибулею шийку банки. Цибулю притискаємо, щоб її тез покрив розсіл. Зверху цибулі висипаємо повну столову ложку солі.

Все! Закриваємо капроновою кришкою, виносимо у холодне місце і зберігаємо.

Нагадаємо рецепт маринованого перцю чилі на зиму.

