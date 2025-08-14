Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі

Рецепт квашених огірочків на зиму передається з покоління в покоління. Огірки виходять хрумкі, кисленькі. Чудово смакують у салаті, солянці, з різними канапками або ж просто як закуска, ділиться фудблогерка Уляна Мазайкіна.

Інгредієнти (на одну 3-літрову банку): огірки (1 кг 750 г);

сіль (90 г + 1 ст.л.);

вода (1,5 л);

часник (4 зубчики);

перець горошком (7 шт.);

листки вишні (2 шт.);

листок хріну (половина великого);

петрушка;

кріп;

цибуля (кільце)

Приготування:

На дно чистої банки кладемо листочки хріну, вишні, петрушку, кріп, часник та перець горошком. Вимиті огірки треба заздалегідь залити на 2 години холодною водою, відрізати кінчики, а потім щільно наповнити ними слоїк.

Маринад. Доводимо до кипіння воду, розчиняємо в ній сіль. Окріп має повністю закривати огірки. Потім прикриваємо банку з огірками капроновою кришкою і залишаємо їх на 8 годин.

Пінку, яка утворилася у банці, прибираємо. Нарізаємо велику цибулину — кільце має бути приблизно діаметру шийки слоїка — і «закриваємо» цибулею шийку банки. Цибулю притискаємо, щоб її тез покрив розсіл. Зверху цибулі висипаємо повну столову ложку солі.

Все! Закриваємо капроновою кришкою, виносимо у холодне місце і зберігаємо.

