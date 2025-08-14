Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі

- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
Рецепт квашених огірочків на зиму передається з покоління в покоління. Огірки виходять хрумкі, кисленькі. Чудово смакують у салаті, солянці, з різними канапками або ж просто як закуска, ділиться фудблогерка Уляна Мазайкіна.
Інгредієнти (на одну 3-літрову банку):
- огірки (1 кг 750 г);
- сіль (90 г + 1 ст.л.);
- вода (1,5 л);
- часник (4 зубчики);
- перець горошком (7 шт.);
- листки вишні (2 шт.);
- листок хріну (половина великого);
- петрушка;
- кріп;
- цибуля (кільце)
Приготування:
На дно чистої банки кладемо листочки хріну, вишні, петрушку, кріп, часник та перець горошком. Вимиті огірки треба заздалегідь залити на 2 години холодною водою, відрізати кінчики, а потім щільно наповнити ними слоїк.
Маринад. Доводимо до кипіння воду, розчиняємо в ній сіль. Окріп має повністю закривати огірки. Потім прикриваємо банку з огірками капроновою кришкою і залишаємо їх на 8 годин.
Пінку, яка утворилася у банці, прибираємо. Нарізаємо велику цибулину — кільце має бути приблизно діаметру шийки слоїка — і «закриваємо» цибулею шийку банки. Цибулю притискаємо, щоб її тез покрив розсіл. Зверху цибулі висипаємо повну столову ложку солі.
Все! Закриваємо капроновою кришкою, виносимо у холодне місце і зберігаємо.
Нагадаємо рецепт маринованого перцю чилі на зиму.
