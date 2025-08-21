41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням

18:59 21 серпня 2025
Шоу Караоке на Майдані повертається

Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк повідомив, що легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани. Проте він сам більше не буде його ведучим.

В інтерв'ю радіо «Буковинська Хвиля» Кондратюк розповів, що один із каналів хоче відновити проєкт, але, на його думку, ведучим має стати хтось молодший, аби зацікавити сучасну аудиторію.

«Один із каналів хоче відновити „Караоке на Майдані“. І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка», — заявив шоумен.

Хоча Кондратюк не з'явиться в кадрі, він залишиться правовласником і отримає роль креативного продюсера. Він хоче подивитися, як це може піти без нього, адже багато хто вважає шоу «авторським».

РЕКЛАМА

«Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка в багатьох продюсерів, що ця передача настільки авторська. Якби вона не вистрелила в 99 році, то вже через 10 років її б ніхто не дивився», — додав шоумен.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше ведучий Ігор Кондратюк розповів, що отримує «досить пристойну пенсію» (до 10 тис грн), хоч живе на заощадження.

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

кабачкові котлети

Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Гороскоп на кінець тижня. Фото Pixabay

Скорпіонам — доленосні зустрічі, Козерогам — фінансова стабільність, а Водоліям — зміни: гороскоп для всіх знаків на кінець тижня

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Наступний матеріал
Новини партнерів