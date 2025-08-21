«Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням

Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк повідомив, що легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани. Проте він сам більше не буде його ведучим.

В інтерв'ю радіо «Буковинська Хвиля» Кондратюк розповів, що один із каналів хоче відновити проєкт, але, на його думку, ведучим має стати хтось молодший, аби зацікавити сучасну аудиторію.

«Один із каналів хоче відновити „Караоке на Майдані“. І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка», — заявив шоумен.

Хоча Кондратюк не з'явиться в кадрі, він залишиться правовласником і отримає роль креативного продюсера. Він хоче подивитися, як це може піти без нього, адже багато хто вважає шоу «авторським».

«Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка в багатьох продюсерів, що ця передача настільки авторська. Якби вона не вистрелила в 99 році, то вже через 10 років її б ніхто не дивився», — додав шоумен.

