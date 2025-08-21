- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
«Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року
Збитки державі рахуються мільярдами: ЗМІ про участь Рожкової у «банкопаді»
Це провокація: у Польщі відреагували на вибух російського дрону
Весь час дивився телевізор: співачка розповіла, як провела «романтичний» вечір з Леонардо Ді Капріо
Засновниця компанії The Yard звинуватила власника ТМ «Доміно» Шухніна в інформатаці: що про це пишуть ЗМІ
Левам — «Диявол» та спокуси, Дівам — «Самітник» та пошук відповідей: таро-прогноз на 22 серпня
Справа у зневазі: недовіра до Меган Маркл гальмує примирення з принцом Гаррі
П'ять ефективних способів зберегти квасолю без жуків: поради від експертів
Влада забрала у киян 8 млрд, призначених для ЗСУ, спрямувавши їх на премії чиновникам, — екснардеп
«Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк повідомив, що легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани. Проте він сам більше не буде його ведучим.
В інтерв'ю радіо «Буковинська Хвиля» Кондратюк розповів, що один із каналів хоче відновити проєкт, але, на його думку, ведучим має стати хтось молодший, аби зацікавити сучасну аудиторію.
«Один із каналів хоче відновити „Караоке на Майдані“. І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка», — заявив шоумен.
Хоча Кондратюк не з'явиться в кадрі, він залишиться правовласником і отримає роль креативного продюсера. Він хоче подивитися, як це може піти без нього, адже багато хто вважає шоу «авторським».
«Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка в багатьох продюсерів, що ця передача настільки авторська. Якби вона не вистрелила в 99 році, то вже через 10 років її б ніхто не дивився», — додав шоумен.
Як писали «ФАКТИ», раніше ведучий Ігор Кондратюк розповів, що отримує «досить пристойну пенсію» (до 10 тис грн), хоч живе на заощадження.79
