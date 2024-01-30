Ігор Кондратюк натякнув, що Козловський більше не служить в ЗСУ

Продюсер Ігор Кондратюк, якому співак Віталій Козловський винен чималу суму та виплачує її частинами зі своєї зарплатні відповідно до рішення суду, заявив, що вже три місяці не отримує кошти. Продюсер натякнув, що артист, ймовірно, вже не служить.

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«У 2023 році виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців, останній раз — у жовтні. Все. З того часу грошей не було. І мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить ніяких виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ні. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув», — сказав Ігор Кондратюк в інтерв’ю OBOZ.UA.

Кондратюк продовжує наполягати, що в судовій тяганині саме він має рацію. А тим, хто підтримує Віталія порадив «придбати мізки».

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«Я їм всім порадив би купити мізки. А може, не розібралися в ситуації, чомусь вважають, що честь може бути тільки у Віталіка Козловського, а я Карабас-Барабас якийсь. Хоча всі, кого я продюсував, жодного разу такого не сказали би. І єдині люди, які можуть таке стверджувати, — це Віталій Козловський та його оточення. Увага, запитання: може, не в мені проблема? Запитайте у Валевської, Воронової, Табакова, Дмитриченка, „Авіаторів“. З ким я там ще працював? От запитайте», — зазначив продюсер.

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Віталій поки не відреагував на закиди продюсера. Останнім часом співак не публікував нових дописів у соціальних мережах.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк тривалий час був продюсером Віталія Козловського. Коли співак після розриву співпраці продовжив виконувати свої хіти, права на які належать продюсеру, той подав до суду та виграв його.

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Віталій, який отримав повістку та пішов служити, розповідав, що сплачує борг зі своєї військової зарплатні. Нещодавно співак повідомив, що перевівся з Національної гвардії до іншого підрозділу.

Фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/vkozlovsky_music

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