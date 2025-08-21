Весь час дивився телевізор: співачка розповіла, як провела «романтичний» вечір з Леонардо Ді Капріо

Багато любителів кіно вважають, що відомий актор Леонардо Ді Капріо багато в чому схожий на свого героя із знаменитого «Титаніка» — веселий, дотепний і любить жартувати. При цьому вони відмовляються вірити, що Лео захоплюється археологією, а його улюблене заняття — збирати кістки рідкісних динозаврів!

Але те, що «справжній» Ді Капріо не схожий на екранного героя-красунчика, доводять люди, які зустрічалися коли-небудь з Лео. Однією з них стала співачка Діана Вікерс, яка стала відомою завдяки The X Factor. Про зустріч з Ді Капріо вона розповіла у подкасті Just Between Us.

За словами артистки, на момент зустрічі з Лео їй було 17 років, і один із друзів Ді Капріо запросив її до себе додому. «Я подумала, що це буде весела вечірка. А потім виявилося, що ми там були тільки вдвох, і Лео весь час просто дивився телевізор, а я сиділа там. Це був дуже дивний момент», — згадала вона.

На думку Діани, поведінка Ді Капріо пояснюється тим, що він оточує себе симпатичними хлопцями, які хочуть добре провести час, а потім ці симпатичні хлопці знаходять собі гарячих дівчат.

«Ці чоловіки, у яких стільки слави і влади, не хочуть дорослішати. Вони просто хочуть, щоб їх оточували красиві молоді жінки і щоб інші», — вважає Діана.

В той же час, варто нагадати, що Леонардо Ді Капріо є одним із найвідоміших акторів сучасності. У ЗМІ регулярно обговорюють його особисте життя і, зокрема, його численні романи з супермоделями, а також його звичку не заводити стосунки з дівчатами віком від 25 років — втім, це тепер, мабуть, залишилося в минулому, адже його нинішній коханій Вітторії Черетті вже 27 років. При цьому актор, який минулого року відзначив 50-річний ювілей, жодного разу не був одруженим і не має дітей. В оточенні Леонардо кажуть, що він свідомо вибрав гедоністичний спосіб життя, а сам він нещодавно зізнався, що почувається не на 50 років, а на 32 роки.

Нагадаємо, раніше актор прокоментував свій вік, констатувавши, що більша частина його життя залишилась позаду.



