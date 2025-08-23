- 21:03 Найкраще підходить для котлет: чому це м’ясо корисніше за індичку
- 20:46 «Серію „Сорочинський ярмарок“, яка коштувала фантастично дорого, експортували до Канади та Японії», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:34 Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув 19-річний старший стрілець
- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
- 19:51 Яким буде вересень в Україні і коли чекати перші холоди: синоптики здивували прогнозом
- 19:43 «І так по всій лінії бойового зіткнення»: український офіцер про справжню ситуацію на фронті
- 19:21 Топ-5 фатальних помилок водіїв під час миття авто: псують кузов і провокують іржу
- 19:01 Усі діти полеглих захисників отримають місця на бюджеті — гарантія МОН
- 18:41 Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі
- 18:40 Новий коханий Дженніфер Еністон затьмарив Бреда Пітта: друзі в захваті — вона щаслива
- 18:25 Україна посилює атаки на російську енергетику: ЗМІ про наслідки того, як це працює
- 18:10 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
«Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
Вирушаючи за кордон, варто знати чимало нюансів, які стосуються документів, багажу, готелів… Сьогодні мова піде саме про особливості вибору готелів для відпочинку. Виявляється, це не завжди просто, особливо, якщо у людини немає певного досвіду.
Щоб уникнути непередбачених ситуацій, варто прислухатись до порад досвідчених фахівців.
В інтерв’ю «ФАКТАМ» експертка з туризму Марина Білоножко поділилась з читачами порадами, які варто взяти до уваги, вирушаючи у далеку дорогу. Ці рекомендації допоможуть вам обрати найкращий готель для відпочинку та навіть у деяких випадках заощадити.
«Щоб уникнути неприємних несподіванок при заселенні у готель, треба знати чимало нюансів»
— Марино, як обрати готель для відпочинку на морі?
— Перш за все, пляж має бути поруч з готелем. Це зручно та комфортно. Тим, хто їде з дітьми, варто поцікавитись, який захід до моря, адже трапляється, що він тільки з понтону. Варто знати, що на курортах Європи пляжі зазвичай не є власністю готеля, вони муніципальні, тому шезлонги та парасольки доведеться орендувати за певну плату.
— А які критерії вибору готелю для тих, хто їде дивитись пам’ятки у містах Європи?
— Ідеально, коли готель знаходиться максимально близько до центру міста. Тоді ви зможете не поспішаючи прогулятися ввечері центральною площею, помилуватись історичною частиною міста, повечеряти у ресторані, відвідати театр. Якщо готель знаходиться на околиці, не варто вестись на досить привабливу ціну, бо доведеться брати таксі, а це досить дорого. Та й проїзд у громадському транспорті за кордоном коштує недешево. Окрім того, замість того, щоб розслабитися та насолоджуватися відпочинком, ви будете постійно думати про те, як добратися до готелю, чи знайдете транспорт.
— Чи варто обирати для відпочинку готель-бутік?
— Бутік-готель — це зазвичай невеликий дизайнерський готель з маленькою кількістю номерів та унікальним інтер’єром. Часто такі готелі розташовані в історичних будівлях. Проживання тут може бути дорожчим, ніж у звичайному готелі, через ексклюзивність. Але може бути дешевше, ніж проживання у п’ятизіркових готелях міжнародних мереж. Все треба уточнювати, порівнювати ціни та умови. Серед досвідчених туристів є ті, що віддають перевагу бутікам-готелям, а є ті, що обирають відомі мережеві. У кожної людини свій смак, уявлення про комфорт, свої критерії.
«Репітори відчувають себе в улюбленому готелі «як вдома»
— Які несподіванки можуть чекати на туристів у готелях?
— Часом фото у інтернеті не відповідає дійсності. Море може бути майже за кілометр. Дорога до нього виявитись незручною, неасфальтованою. Для людей, які мають проблеми з ногами, неприємною несподіванкою може виявитись відсутність у готелі ліфта. Не порадує, якщо вам дістався номер з запахами, які йдуть з кухні. Щоб уникнути несподіванок, завчасно уточнюйте деталі. Наприклад, на якому поверсі розташований ваш номер та чи є ліфт, якщо маєте проблеми з ногами. Якщо ж ви приїхали і виявили, що щось не так, як вам хочеться, звертайтесь на рецепцію готелю з проханням вирішити проблему. При можливості вам підуть назустріч, бо, зазвичай, готелі дорожать репутацією та зацікавлені у тому, щоб туристи їх обирали знову та знову і рекомендували друзям, рідним, колегам.
— Як отримати знижку у готелі?
— Спеціальні умови можуть бути запропоновані постійним клієнтам. Їм можуть надати у якості бонуса покращений номер, який коштує дорожче, ніж вони заплатили. Наприклад, це може бути номер з видом на море. Є такі туристи, яких називають репіторами. Вони щосезону їздять у один готель, тому мають чимало привілеїв. Їм подобається у такому готелі все: сервіс, їжа, атмосфера… Вони відчувають себе «як вдома». Коли такі туристи приїжджають, часто їх чекають подарунки-сюрпризи: фрукти або пляшка вина у номері, чи, скажімо, безплатне відвідування СПА. Часом репітори мені кажуть: «Хочемо поїхати до себе на «дачу».
«Якщо ви загубили пляжний рушник чи ключі від номеру, готель може затребувати компенсацію»
— Що треба знати про поселенні у готель?
— Поселення у номер зазвичай відбувається після 14:00, виселення — після 12:00. Але у так званий високий сезон можуть вноситися деякі корективи. Якщо ви загубили пляжний рушник чи ключі від номеру, готель може затребувати компенсацію. В багатьох готелях Європи пляжний рушник видають під грошовий завдаток. Якщо ви загубили рушник, то ці гроші вам не повернуть.
— Що можна забирати з собою при виселенні з готелю, а що — ні?
— Можна забрати капці, шампунь, губку для взуття. А от рушники та халат забирати заборонено. Часто у недосвідчених туристів виникають проблеми через мінібар. Чимало людей думають, що напої у ньому пропонуються гостям готелю безкоштовно. Але це не так. Якщо у чомусь сумніваєтесь, завжди краще уточніть на рецепції, щоб уникнути неприємних несподіванок.
— Згадую, як відомий український хореограф Григорій Чапкіс колись розповідав мені історію про те, як одного разу на курорті Іспанії вирішив прогулятися вздовж пляжу, пройшов чимало кілометрів й забув назву готелю, у який поселився. Телефон з собою не взяв, ключ з назвою готелю залишив на рецепції. Тож дуже перенервував, шукаючи свій готель.
— Щоб такого не трапилося, завжди беріть з собою телефон. Геолокація допоможе вам повернутися. Також важливо, щоб були гроші на телефонному рахунку, це дасть можливість при необхідності зв’язатись з тими, хто вам зможе допомогти — з рідними, друзями, гідом.
— Чого може не бути навіть у п’ятизірковому готелі та що варто взяти з собою?
— Наприклад, праску, якщо вам потрібно прасувати речі. У номерах прасок зазвичай немає, а сервіс з прасування коштує недешево. Також можете взяти свій улюблений шампунь, бо, як відомо, косметичні засоби можуть людині з певних причин не підійти.
— Яку головну пораду ви б дали туристам, що вибирають готель?
— Не соромтеся завчасно уточнювати деталі, які вас цікавлять. Адже мова йде про комфортність вашого відпочинку.
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з візовою експерткою Галиною Передерій, яка розповіла про те, що США, Канада, Велика Британія та Швейцарія — це чотири гіганти бюрократії, з якими найважче працювати.
Фото у заголовку з альбому Марини Білоножко2433
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені
Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами