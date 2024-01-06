Скандальний постачальник харчування для ЗСУ виявилася власницею VIP-готелів на курорті в Хорватії: що дізналися ЗМІ

Постачальниця харчів для військових України під час війни Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт, повідомляє «NV Бізнес».

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Наприкінці 2023 року співрозмовник, що знайомий з роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів, що, як мінімум, три готелі в центрі цього курортного хорватського міста отримали нову власницю з України.

«Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод», — розповів на умовах анонімності наш співрозмовник, який став свідком однієї з таких нарад. Побачивши фотографію Тетяни Глиняної, він підтвердив, що це вона.

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За даними місцевого бізнес-реєстру вдалось встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній «Zen Adria d.o.o.», «Pigment d.o.o.», «Mimoza d.o.o.». А у ще одній фірмі «Nazarii d.o.o.» вона стала засновницею у 2016 році (у 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут. Місце реєстрації «Nazarii d.o.o.» у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів).

Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

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Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020−2023 роках).

Ціни харчів «Гранд консалту» в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені. Наприклад, в контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 гривень за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн. Прямо зараз гречку можна купити у магазині Novus по 26 гривень за кілограм.

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Як писали «ФАКТИ», постачальники харчів для армії могли заробляти по 8 грн на буханці, а тендер на 1000 пікапів від Міноборони міг бути прописаний під одного постачальника.

Фото: Luxe

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