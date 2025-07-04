«Чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну», — експертка з туризму Марина Білоножко

Поїздки за кордон потребують врахування чималої кількості нюансів, які стосуються і документів, і багажу, і трансферу, і готельного сервісу. Щоб уникнути непередбачених ситуацій, варто прислухатись до порад фахівців. А ситуації можуть бути різноманітні: запізнення на літак, перенесення рейсу на інший час, втрата багажу… Головне у всіх цих випадках — не панікувати, а набратися терпіння для розв'язання проблеми. В інтерв’ю «ФАКТАМ» експертка з туризму, туристична агентка зі співочої родини Марина Білоножко поділилась рекомендаціями, які допоможуть читачам почуватися у поїздках впевнено та комфортно.

«Перш ніж планувати подорож, перевірте термін дії закордонного паспорта»

— Марино, які запитання зазвичай вам ставлять люди, що збираються у подорож?

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— Запитань чимало, й вони різні. Одне з поширених: як організувати трансфер до аеропорту. Зазвичай туристичний агент допомагає порадами, але організація трансферу не входить в його обов'язки. Організовувати трансфер турагенти не беруться з тої причини, що рейси можуть переносити, а гроші за запланований трансфер приватні компанії не повертають. Тож відповідальність на себе має брати подорожній. Виїжджати потрібно завчасно, адже іноді час перетину кордону може тривати шість годин і навіть більше. Скільки саме потрібно мати часу у запасі, ніхто сказати не може. Для гарантії краще виїжджати за день, переночувати в готелі й тоді вже летіти. Адже якщо людина запізнилась на літак, квиток «згорає» і потрібно купувати інший. Крім того, втрачається один день відпочинку, якщо це тур.

— Які нюанси з документами мають враховувати подорожні?

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— Батькам варто знати, що заламіновані свідоцтва про народження дітей на кордоні можуть не приймати. Тому раджу взяти підтвердження у нотаріуса, що цей документ дійсний. Також потрібно мати на увазі, що чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт подорожнього був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну. Зокрема, такі правила виїзду до Єгипту, Туреччини, ОАЕ, Таїланду… До Албанії, Чорногорії, країн Шенгенської зони термін дії паспорта має бути щонайменше три місяці. Отож, перш ніж планувати подорож, перевірте термін дії закордонного паспорта.

— Що робити, якщо паспорт дорогою загубився?

— При втраті паспорта потрібно звернутися до посольства або консульства України у тій країні, де ви перебуваєте. Необхідно подати заяву на отримання тимчасового посвідчення особи для повернення в Україну (так званий «сертифікат на повернення»). Раджу перед поїздкою зробити ксерокопію паспорта та взяти її з собою. У такій ситуації вона необхідна. Іноді мандрівники гублять телефон. У цьому випадку потрібно звернутися до поліції. Якщо поїздка організована туроператором, то контактуйте щодо вирішення проблем з компанією, що супроводжує.

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Вирушаючи за кордон, ретельно продумайте всі нюанси подорожі (фото з альбому Марини Білоножко)

«Раджу позначити валізу яскравою стрічкою чи наліпкою»

— Що робити, якщо телефон несподівано перестав працювати?

— Завжди раджу мати роздрукований пакет документів із собою, щоб була вся інформація про рейс і час вильоту.

— Як не заплутатись у великому аеропорту?

— Заздалегідь треба пересвідчитись, щодо розташування термінала та гейтів вильоту. Це дуже важливо, адже у деяких аеропортах є кілька величезних терміналів. Завжди слідкуйте за інформацію на табло: гейти можуть змінити буквально перед посадкою. І не соромтесь питати працівників, як знайти свій вихід на посадку.

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— А як уникнути дорогою неприємностей з багажем? Часом він губиться, інколи з валізи пропадають речі…

— Рекомендую захистити багаж в аеропорту плівкою. Це зменшить ризик того, що можуть вкрасти з валізи речі. Не варто перевозити у ній те, що для вас особливо цінне. Обов’язково перевіряйте своє ім’я та прізвище на бирці, яку вам наклеїли на багаж. Адже валізи можуть бути дуже схожі, й часто пасажири помилково беруть не свій багаж. Щоб уникнути таких ситуацій, позначте валізу яскравою стрічкою чи наліпкою, щоб її було легко ідентифікувати.

Вирушаючи за кордон, подбайте про те, щоб поїздка була комфортною. Варто врахувати при цьому поради експертки з туризму Марини Білоножко (фото з альбому Марини Білоножко)

«Заселення до готелю зазвичай відбувається після 14:00 або 15:00»

— Що робити, якщо багаж загубився?

— Потрібно негайно звернутися до служби розшуку багажу (Lost and Found / Baggage Services) тієї авіакомпанії, якою ви летіли. Якщо багаж втрачено авіакомпанією, то вони зазвичай виплачують компенсацію. Для отримання компенсації треба оформити заяву про втрату багажу в аеропорту, зберегти при цьому всі документи: посадковий талон та багажну бирку. Через 21 день, якщо багаж не знайдено, він офіційно вважається втраченим. У такому разі треба подати до авіакомпанії письмову заяву про компенсацію.

— А що порадите мати у ручній поклажі на випадок, коли багаж губиться?

— Все, без чого не можете обійтись. Зокрема, дуже важливо взяти необхідні ліки. Якщо їдете на море, покладіть у ручну поклажу купальник. Звичайно, у ручній поклажі, а не у валізі, перевозяться документи, гроші, цінні прикраси.

— Які питання найчастіше ставлять вам туристи щодо готелів?

— Типове запитання: «Чому нас не поселяють, коли ми прилетіли?» Людей можна зрозуміти, вони втомились у дорозі, хочеться негайно зайти у номер та відпочивати. Нікому не хочеться чекати. Проте потрібно знати, що заселення до готелю (Check-in) зазвичай відбувається після 14:00 або 15:00. Якщо ви приїжджаєте раніше, можна залишити речі в камері зберігання або уточнити можливість раннього заселення (іноді за додаткову плату). Час виселення з готелю (Check-out) зазвичай відбувається до 11:00 або 12:00. Пізніше виселення (late check-out) також можливе, але треба це погоджувати заздалегідь.

— Як зробити подорож автобусом максимально комфортною?

— Одягайтесь у дорогу зручно, відповідно до погоди. Закачайте фільм чи серіал, щоб не нудьгувати. Варто взяти для зручності подушку під голову.

— Як зробити довге очікування в аеропорту комфортним та не виснажливим?

— У кожному аеропорту є зони відпочинку з кріслами й розетками. Якщо в аеропорту є бізнес-лаунж, можна купити туди вхід (навіть якщо ви летите не бізнес-класом). Там справді комфортно, тихо, завжди є WI-FI.

Раніше про те, як зараз отримати візу, які є секрети, щоб це вдалося з першого разу, та які країни найчастіше відмовляють українцям, «ФАКТАМ» розповіла експертка Галина Передерій.

Фото з альбому Марини Білоножко

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