«Трапляється, що людина придбала квитки на один закордонний паспорт, а у дорогу взяла інший. Будьте уважні!»

— Марино, минулого разу ви розповіли, що термін дії закордонного паспорта для в’їзду до деяких країн повинен бути не менше ніж шість місяців, що для багатьох читачів стало справжньою несподіванкою. А з якими ще проблемами щодо документів можуть зіткнутися люди, вирушаючи у дорогу?

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— Документи повинні бути не пошкоджені. Бо якщо паспорт надірваний чи забруднений, то пасажиру можуть відмовити у посадці на літак, поїзд чи автобус. Я знаю випадок, коли туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава. Гроші за квитки і готель ніхто не повернув.

— Сумна історія.

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- У випадку, якщо документ забруднений чи пошкоджений, його можуть визнати недійсним. Отож, його треба терміново міняти. Чимало туристів мають два закордонних паспорти. Трапляється, що людина придбала квитки на один, а у дорогу взяла інший. Звісно, подорож не відбулась. Тож завжди будьте дуже уважні!



Була і така ситуація, коли жінка вийшла заміж і змінила прізвище, але паспорт у неї залишався на дівочому прізвищі. Перетнути кордон з ним вона не змогла. Якщо подорожуєте з дитиною, варто враховувати, що на кордоні заламіноване свідоцтво про народження мажуть не прийняти. Отож, може знадобитися підтвердження нотаріуса, що цей документ дійсний. Звісно, свідоцтво про народження має бути без плям та непошкоджене.

Щоб уникнути неприємностей під час подорожі, варто прислухатись до порад досвідчених фахівців туристичної галузі

«Навіть іграшкова зброя заборонена для перевезення у ручній поклажі»

— Які ще «сюрпризи» можуть чекати на пасажирів у аеропорту?

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— На регулярних рейсах є таке поняття «овербукінг». Це, коли авіакомпанія продає більше квитків, ніж місць у літаку. Тоді вас можуть не посадити на рейс навіть із підтвердженим квитком. Проте не треба панікувати, вам або дадуть компенсацію вартості квитка або запропонують полетіти іншим рейсом. І ще порада: якщо ви пройшли у аеропорту реєстрацію й, гуляючи по магазинах, думаєте, що літак вас у випадку запізнення зачекає, то це не так. Усі літаки мають свій свою полосу, і через певний час її займає інший літак. Тож розраховуйте час.

— Зараз, у період літа, чимало матерів прагнуть хоч на тиждень повезти дитину на море чи показати пам'ятки історії та архітектури за кордоном. Які непередбачувані ситуації можуть виникнути у подорожі та як їх уникнути?

— Тур від оператора включає обов’язкове страхування. А от екскурсії, які пропонуються прямо на вулиці, хоч часом і дешевші, брати не рекомендую. Вони, зазвичай, не включають страховку. Нерідко на сафарі, водних атракціонах та парашутних розвагах трапляються навіть трагічні випадки. Тож не варто ризикувати життям та здоров’ям.

— Що треба знати тим, хто планує подорожувати з домашніми улюбленцями?

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— У кожної авіакомпанії свої правила. Є такі, які дозволяють перевозити домашніх улюбленців, а є такі, що — ні. Перевіряйте правила перевезення тварин безпосередньо на сайті авіакомпанії. При перевезенні треба враховувати чимало нюансів. Тварина має мати спеціальний міжнародний паспорт, бути вакцинована. Також знадобиться спеціальна переноска. Існують обмеження щодо ваги тварин та їх кількості — наприклад, двох котиків можуть не взяти.

— Які предмети не можна перевозити у ручній поклажі?

— З їх списком можна ознайомитись на сайті авіакомпанії. Це і гострі предмети — наприклад, ножиці, і певні об’єми рідин (наприклад, парфумів), і деякі ліки… Як би ви не просили, вам не дозволять їх перевозити, заберуть — і все. Якщо ви не згодні, вам відмовлять у посадці на літак. Навіть іграшкова зброя заборонена для перевезення у ручній поклажі, оскільки вона може викликати паніку на борту літака. Знаю випадок, коли маленький хлопчик летів з мамою і йому не дозволили брати з собою на борт іграшковий пістолет. У дитини була істерика, але правила є правила.

Вирушаючи у подорож, будьте уважні щодо стану документів та уважно читайте інформацію, адресовану пасажирам на сайті авіакомпанії

«Моя мета — не просто організовувати подорожі, а дарувати людям щасливі спогади на все життя»

— Пригадую, як колись загубився мій багаж. Це ситуація, м’яко кажучи, не з приємних. А чи можна якось уникнути цього?

— Валізу треба ідентифікувати наліпкою чи яскравими стрічками, щоб її не переплутали зі своєю інші пасажири. Адже часто валізи схожі. І інший пасажир, поспішаючи, може прийняти її за свою. Проте я б не радила особливо привертати увагу до свого багажу. Занадто дорога валіза може приманювати крадіїв. Якщо ваш багаж цінний, варто придбати спеціальний електронний трекер, який дозволяє відслідковувати місцезнаходження багажу через смартфон. Такий чіп потрібно покласти в середину багажу. Важливо перевірити, щоб у трекері була нова батарейка.

— Чи повинен туристичний агент бути на зв’язку з туристами цілодобово?

— В Україні подорожуючі саме такого сервісу і очікують, хоча у Європі цього зазвичай немає. Мої колеги, які під час війни виїхали за кордон і там працюють у туристичній галузі, розповідали мені, що туристи не знають особистого номеру агента, телефонують на номер туристичного агентства у рамках робочого дня або ж на телефони гарячої лінії. Особисто ж я намагаюсь постійно бути на зв’язку з людьми. Адже ситуації трапляються різні. Наприклад, були випадки, коли туриста не було у списках на реєстрацію, коли відбувається зміна рейсу, коли втрачено багаж… Робота з людьми завжди дуже відповідальна. Але мені вона подобається.

— Марино, яке ваше професійне кредо?

— Моя мета — не просто організовувати подорожі, а дарувати людям щасливі спогади на все життя.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що подорожі дуже важливі для психічного відновлення та перезавантаження.

Фото з альбому Марини Білоножко

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