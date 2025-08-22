40.99 / 41.49 47.67 / 48.32
Двоє людей загинули під час пожежі у кропивницькому виші: що відомо про НП

9:19 22 серпня 2025
У кропивницькому виші пожежа забрав життя двох людей

На Кіровоградщині, де на початку року у пожежі загинула дитина, сталася пожежа у кропивницькому виші. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«21 серпня о 12:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з вищих навчальних закладів обласного центру. Прибувши за викликом, рятувальники виявили на місці пожежі двох чоловіків 1961 р.н. та 1965 р.н. без ознак життя. Встановлено, що горіло приміщення викладацької на площі 20 кв. м, знищено меблі та оргтехніку в одноповерховій будівлі. О 12:32 пожежу було локалізовано, а о 13:07 — ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Для ліквідації пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону. Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці.

Як писали «ФАКТИ», днями під час комбінованої атаки з повітря ворога на Сумщину в обласному центрі пошкоджено будівлі вищого навчального закладу міста — Сумського університету.

У ДСНС повідомили, що на місці влучення виникла масштабна пожежа. Але через загрози повторних ударів росіян рятувальники тимчасово припиняли роботи. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

