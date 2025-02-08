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Трагедія на Кіровоградщині: у пожежі загинула дитина, ще двоє людей постраждали

14:15 8 лютого 2025
Рятувальники гасять пожежу, фото ДСНС

У Кіровоградській області на пожежі загинула людина, ще двоє постраждали. Про це повідомили у ДСНС.

За інформацією вогнеборців, пожежа сталася зранку 8 лютого в селі Неопалимівка Первозванівської громади Кропивницького району. Горів житловий будинок.

Рятувальники виявили тіло 14-річної дівчинки й двох травмованих її батьків. Пожежу загасили о 10:10. Вогонь знищив частину будинку та майна.

Обох батьків відвезли в обласну лікарню. Їхній стан середньої тяжкості.

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На місці пожежі працюють слідчі, які встановлюють причини та обставини того, що відбулося.

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Раніше у Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини.

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