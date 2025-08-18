- 13:44 Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
- 13:21 Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США
- 13:04 Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян
- 13:01 Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
- 12:43 Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною
- 12:41 Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених
- 12:28 NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання
- 12:20 «Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині
- 11:54 Літо відступає: спека спадає, в Україну йдуть дощі
- 11:34 Що чекає Зеленського в Вашингтоні: союзники України намагаються втримати Трампа від поступок путіну
- 11:12 Леви можуть розраховувати на вигідні пропозиції, а Водолії — на вдалі угоди: фінансовий гороскоп на тиждень 18 — 24 серпня
- 11:10 Скільки часу потрібно росії, щоб повернутись на фронт? Сирський про загрозу після припинення вогню
Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян (фото, відео)
Під час комбінованої атаки з повітря ворога на Сумщину в обласному центрі пошкоджено будівлі вищого навчального закладу міста — Сумського університету.
У ДСНС повідомили, що на місці влучення виникла масштабна пожежа. Але через загрози повторних ударів росіян рятувальники тимчасово припиняли роботи. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.
Сумське видання «Кордон.Медіа» показує один із корпусів вишу, який згорів. Інші будівлі були пошкодження внаслідок прильоту балістики, яка вдарила поряд.
Ось так виглядає будівля із висоти пташиного польоту.
Видання уточнює, що один із корпусів згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека. Наразі працівники вишу виносять із пошкоджених будівель вцілілі речі.
Сьогодні ранком російські терористи вдарили двома балістичними ракетами по Запоріжжю — одна людина померла від отриманих травм, більше десяти поранені. В обласному центрі пошкоджено багато будівель.
Фото «Кордон.Медіа»64
