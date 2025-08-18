Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян (фото, відео)

Під час комбінованої атаки з повітря ворога на Сумщину в обласному центрі пошкоджено будівлі вищого навчального закладу міста — Сумського університету.

У ДСНС повідомили, що на місці влучення виникла масштабна пожежа. Але через загрози повторних ударів росіян рятувальники тимчасово припиняли роботи. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

Сумське видання «Кордон.Медіа» показує один із корпусів вишу, який згорів. Інші будівлі були пошкодження внаслідок прильоту балістики, яка вдарила поряд.

Ось так виглядає будівля із висоти пташиного польоту.

Фото "Кордон.Медіа"

Видання уточнює, що один із корпусів згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека. Наразі працівники вишу виносять із пошкоджених будівель вцілілі речі.

Сьогодні ранком російські терористи вдарили двома балістичними ракетами по Запоріжжю — одна людина померла від отриманих травм, більше десяти поранені. В обласному центрі пошкоджено багато будівель.

Фото «Кордон.Медіа»

