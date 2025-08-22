В Україну прийшло похолодання: у вихідні чекайте на дощі зі шквальним вітром

В Україні в найближчі дві доби очікується нестійкий характер погоди. Також очікується відчутне зниження температурного фону. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич.

«У зв'язку з розвитком північних і північно-західних синоптичних процесів, в наступні дні на території України спостерігатиметься мінлива погода. Пройдуть дощі, в окремих регіонах значні. Місцями опади супроводжуватимуться грозою і шквалами. на 5 — 8 °C у всій країні», — прогнозує він.

Субота, 23 серпня:

У західних областях очікується прохолодна погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +18…+23 °С, на Вінниччині до +26 °С.

У північних регіонах країни очікується погода без істотних опадів, лише на Сумщині місцями пройдуть помірні дощі. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, днем +19…+24 °С.

У центральних областях прогнозується хмарна та дощова погода. Вночі місцями невеликий дощ. Також можливі окремі грози. Вітер вночі мінлива хмарність, удень північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, днем +20…+25 °С.

У південних регіонах та Криму вночі та вранці пройдуть грозові дощі, місцями спостерігатимуться сильні зливи, а також шквали, 17 — 22 м/с. Вдень опади можливі у Криму та Приазов'ї, в решті областей переважно сухо. Вітер уночі мінливих напрямків, 5 — 10 м/с; вдень північно-західний, 9 — 14 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, удень +22…+27 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +30 °С.

У східній частині країни вночі без опадів, уранці та вдень пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер мінлива, 5 — 10 м/с, при грозі поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +20…+26 °С, на Донбасі +29…+34 °С.

Неділя, 24 серпня:

У західних регіонах країни вночі місцями, вдень по всій території пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози та дрібний град. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, удень +17…+22°С.

У північних областях уночі опадів не прогнозується, місцями можливий слабкий туман. Вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, удень +18…+23°С.

У центральних регіонах країни вночі без опадів, можливий слабкий туман. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16°С, удень +21…+26°С.

У південних областях та Криму очікується погода без істотних опадів. Вітер уночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с; вдень північно-західний, 7 — 12 м/с, у другій половині дня можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, вдень +24…+29°С.

У східних регіонах України переважно без опадів, лише на Харківщині у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, можливі шквали. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15°С, удень +23…+28°С.

