Інклюзивний пляж «Безмеж» в Одесі безкоштовно приймає більше 100 тисяч людей за сезон, — Дегас
Міська влада досі має намір забрати територію пляжу під будівництво. Про це у сюжеті «Свої. Кривий Ріг» розповів засновник пляжу, підприємець, лідер громадської ініціативи «За Одесу!» Юрій Дегас.
«Завдяки суспільству, завдяки розголосу люди піднялися, і ми на даний час відстояли пляж. Але питання з відкриттям у цьому році було дуже важке, тому що десятки перевірок будь-яких служб, чого завгодно, намагання не дозволити відкритись, не дозволити заїзду техніки для того, щоб почати підготовку до сезону, особливо інклюзивного пляжу», — відзначив Дегас.
Він наголосив, що місцева влада має сприяти такій ініціативі, а не чинити опір.
«Мені здається, навпаки, місцева влада повинна такі історії підтримувати і допомагати. Хоча б не заважати, давайте. Хоча б просто не заважати», — каже лідер ініціативи «За Одесу».
Він також розповів про свій ще один соціальний проєкт — інклюзивний будинок.
«Це комерційна історія, знову ж таки, бізнес-соціальна, з амбулаторією з інклюзивним супермаркетом. З війною ми зрозуміли, що запит буде великий. Питання зручності і комфортного житла буде дуже важливим фрагментом нашого життя вже надалі», — пояснює Юрій Дегас.
Підприємець переконаний, що бізнес має бути соціально-відповідальним та, серед іншого, вкладати кошти в допомогу потребуючим людям.
Раніше одеський підприємець Юрій Дегас заявляв, що «міськрада Одеси витрачає мільйони бюджетних коштів на проектування, хоча я готовий оплатити роботи на Інклюзивному пляжі приватним коштом».59
