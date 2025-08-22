Інклюзивний пляж «Безмеж» в Одесі безкоштовно приймає більше 100 тисяч людей за сезон, — Дегас

Міська влада досі має намір забрати територію пляжу під будівництво. Про це у сюжеті «Свої. Кривий Ріг» розповів засновник пляжу, підприємець, лідер громадської ініціативи «За Одесу!» Юрій Дегас.

Засновник інклюзивного пляжу, підприємець, лідер громадської ініціативи «За Одесу!» Юрій Дегас

«Завдяки суспільству, завдяки розголосу люди піднялися, і ми на даний час відстояли пляж. Але питання з відкриттям у цьому році було дуже важке, тому що десятки перевірок будь-яких служб, чого завгодно, намагання не дозволити відкритись, не дозволити заїзду техніки для того, щоб почати підготовку до сезону, особливо інклюзивного пляжу», — відзначив Дегас.

Він наголосив, що місцева влада має сприяти такій ініціативі, а не чинити опір.

«Мені здається, навпаки, місцева влада повинна такі історії підтримувати і допомагати. Хоча б не заважати, давайте. Хоча б просто не заважати», — каже лідер ініціативи «За Одесу».

Засновник показав, як все починалося декілька років тому

Він також розповів про свій ще один соціальний проєкт — інклюзивний будинок.

«Це комерційна історія, знову ж таки, бізнес-соціальна, з амбулаторією з інклюзивним супермаркетом. З війною ми зрозуміли, що запит буде великий. Питання зручності і комфортного житла буде дуже важливим фрагментом нашого життя вже надалі», — пояснює Юрій Дегас.

Підприємець переконаний, що бізнес має бути соціально-відповідальним та, серед іншого, вкладати кошти в допомогу потребуючим людям.

Раніше одеський підприємець Юрій Дегас заявляв, що «міськрада Одеси витрачає мільйони бюджетних коштів на проектування, хоча я готовий оплатити роботи на Інклюзивному пляжі приватним коштом».

