Зберегти інклюзивний пляжний комплекс «Калетон-Безмеж»: ветерани війни закликають начальника Одеської ОВА Кіпера розібратися зі свавіллям Труханова

Група ветеранів російсько-української війни звернулися до начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, аби він зупинив плани місцевої влади припинити роботу інклюзивного пляжного комплексу «Калетон-Безмеж». Вони продемонстрували відповідні листи перед будівлею ОВА.

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«Ми віддали своє здоров’я, а тисячі наших побратимів — поклали своє життя за незалежність України. І сьогодні ми просимо зберегти інклюзивний пляжний комплекс „Калетон-Безмеж“, який був створений для нас, для людей з інвалідністю, для військових», — йдеться у зверненні.

Ветерани висловлюють віру, що Кіпер здатен зупинити свавілля місцевої влади на чолі з Геннадієм Трухановим.

«Ви здатні зупинити свавілля місцевої влади, яка ігнорує інтереси й потреби тих, хто віддав найцінніше за цю державу. Не дайте зруйнувати інклюзивний пляж! Почуйте нас. Підтримайте нас», — закликають вони начальника Одеської ОВА.

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Раніше Олег Кіпер заявив, що скандал навколо інклюзивного пляжу шкодить інвестиційному клімату Одеси, створює відчуття нестабільності. Він закликав місцеву владу не перешкоджати бізнесу працювати.

«Ми можемо втратити весь сезон. Потрібно не перешкоджати бізнесу, а просити, щоб він працював», — зазначив він.

«Який сигнал для іншого бізнесу? Що з мерією не можна мати ніяких відносин?» — резюмував Кіпер.

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Раніше, 12 травня, ми повідомляли, як у спеціальному відеозверненні ветерани російсько-української війни з інвалідністю просили захисту в Президента Володимира Зеленського, центральних органів влади та відповідальних інституцій.

Як зазначає засновник пляжного комплексу «Калетон-Безмеж» Юрій Дегас, міська влада за вказівкою Труханова прагне розірвати договір оренди на частину комплексу, аби зупинити фінансування й, відповідно, роботу інклюзивного пляжу. І надалі, за його словами, бізнес-партнери міського голови отримають відразу дві ділянки пляжу для майбутніх багатоповерхівок, які зовсім скоро можуть з’явитися прямо над інклюзивним пляжем в Одесі.

Раніше повідомлялося, що під надуманими приводами мерія Одеси зриває роботу інклюзивного пляжу.

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