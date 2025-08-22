Досвідчені городники, які раніше розповіли, як захистити томати від хвороб, розказали також, чого уникати при культивації помідорів, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Перш за все, варто пам’ятати, що помідори не переносять занадто жирний ґрунт, насичений органікою. Додавати свіжий гній або пташиний послід безпосередньо в лунки під час висадки розсади — це велика помилка. Через це рослини починають надмірно нарощувати зелену масу, а не плоди, і стають більш схильними до захворювань, зокрема до фітофторозу.

Також не варто занадто часто підживлювати томати коров'яком — достатньо 2−3 разів за сезон. Надлишок будь-яких добрив завжди шкодить рослинам, тому краще недопідживити, ніж перепідживити. Ця ж порада стосується й інших органічних добрив.

Варто також обережно використовувати сечовину. Сечовина — це концентроване добриво, яке також потребує помірного використання. Її не слід додавати в посадочні лунки або занадто часто поливати нею рослини.

Якщо ви все ж хочете підживити томати сечовиною, найкраще зробити це позакореневим методом, тобто обприскати листя. Для цього розчиніть 1 столову ложку сечовини в 10 літрах води. Проводити таке підживлення можна тільки на початку вегетації, але не пізніше початку червня.

