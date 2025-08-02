41.37 / 41.91 47.58 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Метод «диво-ями» для поливу томатів та огірків: просто та дуже зручно

18:46 2 серпня 2025
Ямковий полив полегшить догляд за томатами та огірками. Фото&nbsp;— Pixabay

Серпень — час, коли на грядках наливаються помідори. Щоб отримати гарний врожай, овочі необхідно підживлювати (рекомендують раз на два тижні з використанням збродженого коров'яка чи трав'яного настою) та правильно поливати.

Томати потребують поливу під кожний кущ, після чого варто розпушити землю, аби грунт не брався кіркою. Все це потребує часу та зусиль. Втім, існують методи, які дозволяють суттєво полегшати процес поливу. Правда, про це потрібно подумати заздалегідь — ще на початку сезону. Про те, що таке ямковий полив, розповідає ресурс noviydoctor.com.

Так, на грядці викопується ямка, на дно якої кладуть золу, заливають водою та додають скошену траву, солому чи опилки. В «диво-ямі» починається процес бродіння.

Кущики помідорів чи огірків, висаджені біля такої ями, поступово тягнутимуться корінням до вологи. В цю ж яму поступово можна додавати не лише воду, а і добрива, якими підживлюватимуться рослини.

РЕКЛАМА

Читайте також: Без «Тещі» ніяк: три сорти огірків, які не пізно посадити у серпні

Між ямами, які викопують для помідорів та огірків, є різниця. Для огірків «диво-яма» може бути неглибока, бо у рослини не дуже розвинена коренева система. А от помідорам знадобиться більш глибока.

Городники, які використовують цей спосіб, радять перший час після висадки рослин в грунт їх поливати під корінь. А вже після адоптації кущики пристосуються до споживання вологи та поживних речовин з «диво-ями».

РЕКЛАМА

Матеріал «Пожинаємо плоди праці та закладаємо новий урожай: місячний календар городника на серпень-2025» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Східний гороскоп на тиждень 4-10 серпня. Фото Pixabay

Щурам важливо уникати суперечок, а Кроликам — не боятися виявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня

Гороскоп на 3 серпня. Фото Pixabay

Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня

Рашисти вдарили ракетами Х-22 по Миколаєву. Фото ДСНС

Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів