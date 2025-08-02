- 08:50 Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі
- 08:17 Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня
- 02.08 22:28 Тест «Тренди у сувенірах-2025» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 02.08 22:01 Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить
- 02.08 21:32 Я боровся: Джастін Тімберлейк зробив зворушливе зізнання щодо свого здоров’я
- 02.08 21:03 З цією спецією надовго забудете про міль: все, що потрібно зробити, покласти кілька листків
- 02.08 20:45 «Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 02.08 20:34 Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення
- 02.08 20:26 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 02.08 20:07 Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті
- 02.08 19:43 Що відбувається у Часовому Яру: експерт розповів про ситуацію в місті та чому окупанти збрехали, що взяли його
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливість» та важливе рішення, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 3 серпня
Метод «диво-ями» для поливу томатів та огірків: просто та дуже зручно
Серпень — час, коли на грядках наливаються помідори. Щоб отримати гарний врожай, овочі необхідно підживлювати (рекомендують раз на два тижні з використанням збродженого коров'яка чи трав'яного настою) та правильно поливати.
Томати потребують поливу під кожний кущ, після чого варто розпушити землю, аби грунт не брався кіркою. Все це потребує часу та зусиль. Втім, існують методи, які дозволяють суттєво полегшати процес поливу. Правда, про це потрібно подумати заздалегідь — ще на початку сезону. Про те, що таке ямковий полив, розповідає ресурс noviydoctor.com.
Так, на грядці викопується ямка, на дно якої кладуть золу, заливають водою та додають скошену траву, солому чи опилки. В «диво-ямі» починається процес бродіння.
Кущики помідорів чи огірків, висаджені біля такої ями, поступово тягнутимуться корінням до вологи. В цю ж яму поступово можна додавати не лише воду, а і добрива, якими підживлюватимуться рослини.
Читайте також: Без «Тещі» ніяк: три сорти огірків, які не пізно посадити у серпні
Між ямами, які викопують для помідорів та огірків, є різниця. Для огірків «диво-яма» може бути неглибока, бо у рослини не дуже розвинена коренева система. А от помідорам знадобиться більш глибока.
Городники, які використовують цей спосіб, радять перший час після висадки рослин в грунт їх поливати під корінь. А вже після адоптації кущики пристосуються до споживання вологи та поживних речовин з «диво-ями».
Матеріал «Пожинаємо плоди праці та закладаємо новий урожай: місячний календар городника на серпень-2025» читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay184
Читайте нас у Facebook
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни
Щурам важливо уникати суперечок, а Кроликам — не боятися виявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня
Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня