Метод «диво-ями» для поливу томатів та огірків: просто та дуже зручно

Серпень — час, коли на грядках наливаються помідори. Щоб отримати гарний врожай, овочі необхідно підживлювати (рекомендують раз на два тижні з використанням збродженого коров'яка чи трав'яного настою) та правильно поливати.

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Томати потребують поливу під кожний кущ, після чого варто розпушити землю, аби грунт не брався кіркою. Все це потребує часу та зусиль. Втім, існують методи, які дозволяють суттєво полегшати процес поливу. Правда, про це потрібно подумати заздалегідь — ще на початку сезону. Про те, що таке ямковий полив, розповідає ресурс noviydoctor.com.

Так, на грядці викопується ямка, на дно якої кладуть золу, заливають водою та додають скошену траву, солому чи опилки. В «диво-ямі» починається процес бродіння.

Кущики помідорів чи огірків, висаджені біля такої ями, поступово тягнутимуться корінням до вологи. В цю ж яму поступово можна додавати не лише воду, а і добрива, якими підживлюватимуться рослини.

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Між ямами, які викопують для помідорів та огірків, є різниця. Для огірків «диво-яма» може бути неглибока, бо у рослини не дуже розвинена коренева система. А от помідорам знадобиться більш глибока.

Городники, які використовують цей спосіб, радять перший час після висадки рослин в грунт їх поливати під корінь. А вже після адоптації кущики пристосуються до споживання вологи та поживних речовин з «диво-ями».

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Фото — Pixabay

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