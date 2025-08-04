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Захищаємо томати від хвороб: що важливо знати та зробити городнику
В Україні з'явилася південноамериканська томатна міль, яка дуже небезпечна для томатів на всіх стадіях росту.
На каналі «Моя дача. Сад і город» запевняють, що захистити врожай може не тільки «хімія», а й правильний догляд за рослинами.
Потрібно щодня перевіряти грядки, адже будь-яке захворювання розвивається дуже стрімко.
Для кращої циркуляції повітря потрібно видаляти нижнє листя.
Поливати рослини рекомендується строго під корінь, не змочуючи листя. Краща пора для поливу — ранок, щоб за день рослини встигли просохнуть. Щоб не було застою води, потрібно забезпечити хороший дренаж.
Якщо вже на рослинах з'явилися ознаки захворювання, потрібно застосовувати «хімію».
При появі бурих плям на листі потрібно обробити кущі бордоською сумішшю або мідним купоросом.
Обприскування повторити через 7−10 днів.
Допоможуть й народні рецепти: в літрі води розчинити 1 ст. л. соди й трохи мила. Обприскувати томати раз на 5 днів.
Крім того, настій часнику (200 г на 10 л води) допоможе відлякати грибок та зміцнити рослини.
Раніше ми розповідали, які рослини потрібно садити близько до помідорів, щоб відлякувати шкідників й стимулювати рясне плодоношення.14
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