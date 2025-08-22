Помер відомий радянський естрадний співак, який підтримав Україну у війні з росією (відео)

У Києві 9 липня помер відомий композитор Ігор Поклад. А 22 серпня стало відомо про смерть ще одного музиканта українського походження — у Мінську через хворобу раку легенів помер співак Ярослав Євдокимов.

Сумну новину повідомила його дружина — Ірина. Євдокимову було 78 років. Виконавець лікувався майже півтора року та переніс операцію, але хвороба дала метастази. Артист помер в одній з лікарень Мінська.

«Не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості артиста, за увагу та оплески! Дякую, дорогі передплатники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили та віру, що співано багато гарних пісень і життя прожите не дарма!» — написала дружина артистка.

Євдокимов знайомий широкому загалу як виконавець пісень «Фантазер», «За Дунаєм», «Калини кущ», «Майський вальс».

Ярослав Євдокимов народився 22 листопада 1946 року в Україні, у місті Рівному. Виховувався бабусею та дідом. Його батьків репресували. З матір'ю він зустрівся лише коли йому було 10 років.

Співати почав з юних років. Його дід співав у церковному хорі та привертав до цієї справи онука.

Становлення Ярослава Євдокимова як артиста припало на період, коли він переїхав жити до Білорусі. Він пройшов прослуховування у Мінській філармонії та став її солістом. Євдокимов не мав музичної освіти, його називали «феноменально обдарованим артистом » .

Пізніше він вступив до Мінського музичного училища ім. М. Глінки. Навчання Євдокимов поєднував з концертною практикою в Ансамблі пісні та танцю Білоруського військового округу.

Новий етап у творчому житті співака розпочався, коли він переїхав до Москви та став солістом Мосестради.

Попри популярність у росії, Євдокимов ніколи не втрачав зв'язку з Україною. До семи років він розмовляв виключно українською мовою. У дорослому віці на концертах він часто виконував українські пісні.

У 2017 році в одному з інтерв'ю Євдокимов звинуватив російську владу у розв'язанні війни на південному сході України. Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році концерти артиста у російських містах було скасовано.

Нагадаємо, 3 червня помер видатний радянський та молдавський композитор Євген Дога.

