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Помер видатний радянський та молдавський композитор Євген Дога
Восени минулого року помер російський композитор В'ячеслав Добринін, а 3 червня у мережі з'явилися повідомлення про те, що помер молдавський та російський композитор, народний артист СРСР, кавалер молдавського ордена Республіки Євген Дога.
Він помер на 89-му році життя. Майбутній композитор народився 1 березня 1937 року. Він навчався у Кишенівській консерваторії, був артистом оркестру Молдавського радіо та телебачення, займався оркеструванням творів молдавських композиторів та напівпрофесіоналів, а також класиків. Його кар'єрі музиканта завадив параліч лівої руки.
Одним із найвідоміших його творів став вальс із фільму «Мій ласкавий та ніжний звір». До речі, цей твір був визнаний ЮНЕСКО одним із чотирьох музичних шедеврів минулого століття. На честь цього вальсу та його автора було випущено марку.
До речі, в 2014 році, незадовго до вторгнення росії в український Крим, коли в рф проводилася Олімпіада, організатори використали музику Євгена Доги, не повідомивши автора. У зв'язку з цим він обурювався, заявляючи, що «як так можна познущатися з музики за живого автора».
Він казав, що його не запрошували на запис, і що після такої «обробки» вальсу він «втратив обличчя».
Загалом композитор написав музику до двохсот фільмів.
Нагадаємо, що взимку цього року в США загинув гітарист та автор пісень гурту KISS Карл Кокран. Він потрапив у ДТП, винуватцем якого була його 90-річна мати.
Фото із соцмереж235
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