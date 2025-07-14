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Культура та мистецтво

Помер режисер фільму «Екіпаж»

14:17 14 липня 2025
Олександр Мітта помер у віці 92 роки, фото інтернет

В Києві 9 липня помер відомий композитор, Герой України Ігор Поклад. А сьогодні стало відомо про смерть кінорежисера Олександр Мітти. Йому було 92 роки.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на сина режисера. Небіжчик мав онкологічне захворювання. За інформацією SHOT, причиною смерті став рак нирки. 1 липня Мітту госпіталізували у тяжкому стані, він перебував у комі. Помер у хоспісі.

Олександр Мітта (справжнє прізвище — Рабінович) народився у Москві у 1933 році. Він закінчив режисерський факультет ВДІКу. Як актор знімався у кіно.

Першим фільмом Мітти стала картина «Друг мій, Колька». Він також відомий як режисер фільмів «Екіпаж», «Гори, горі, моя зірка», «Сказ про те, як цар Петро Арапа женив» та інших.

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Всього за 52 роки роботи Мітта створив 20 фільмів. Він також відомий не лише як режисер, а й як сценарист. Він написав сценарії до «Точка, крапка, кома», «Гори, гори, моя зірка» та «Казка мандрівок».

У 1996 році Мітта отримав гран-прі Венеціанського кінофестивалю за фільм «Телефонують, відчиніть двері». У 2002 році його серіал «Кордон. Тайговий роман» став номінантом премії «Ніка» за найкращий сценарій до багатосерійного телевізійного художнього фільму.

Нагадаємо, 3 червня помер видатний радянський та молдавський композитор Євген Дога.

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