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Помер режисер фільму «Екіпаж»
В Києві 9 липня помер відомий композитор, Герой України Ігор Поклад. А сьогодні стало відомо про смерть кінорежисера Олександр Мітти. Йому було 92 роки.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на сина режисера. Небіжчик мав онкологічне захворювання. За інформацією SHOT, причиною смерті став рак нирки. 1 липня Мітту госпіталізували у тяжкому стані, він перебував у комі. Помер у хоспісі.
Олександр Мітта (справжнє прізвище — Рабінович) народився у Москві у 1933 році. Він закінчив режисерський факультет ВДІКу. Як актор знімався у кіно.
Першим фільмом Мітти стала картина «Друг мій, Колька». Він також відомий як режисер фільмів «Екіпаж», «Гори, горі, моя зірка», «Сказ про те, як цар Петро Арапа женив» та інших.
Всього за 52 роки роботи Мітта створив 20 фільмів. Він також відомий не лише як режисер, а й як сценарист. Він написав сценарії до «Точка, крапка, кома», «Гори, гори, моя зірка» та «Казка мандрівок».
У 1996 році Мітта отримав гран-прі Венеціанського кінофестивалю за фільм «Телефонують, відчиніть двері». У 2002 році його серіал «Кордон. Тайговий роман» став номінантом премії «Ніка» за найкращий сценарій до багатосерійного телевізійного художнього фільму.
Нагадаємо, 3 червня помер видатний радянський та молдавський композитор Євген Дога.260
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