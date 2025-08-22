Лимонний поссет: простий та ніжний англійський десерт

Десерт — це солодка страва, яку подають наприкінці трапези. Його можна приготувати з різних ягід, фруктів або зробити молочний десерт.



Блогерка з ніком nata. cooking запропонувала рецепт традиційного англійського десерту, який називається поссет. Поссет — десерт, для приготування якого використовують жирні вершки, цукор, сік цитрусових. Він має дуже ніжний смак.

Інгредієнти:

• 350 мл вершків 33%

• 3 лимони

• 100 г цукру

• лимонний сік з тих самих лимонів (~90−100 мл соку)

• цедра з 1 лимона

Приготування:

Лимони попередньо добре помити, розрізати навпіл і обережно витягнути мʼякоть, щоб не пошкодити шкірку. Шкірка далі слугуватиме як посуд для майбутнього десерту.

Далі з мʼякоті віджати сік й процідити.

Окремо у ковшику зʼєднати жирні вершки, цукор та цедру з одного лимона.

На повільному вогні, постійно помішуючи, прогріти до активної появи пару, але не кипʼятити.

Зняти з вогню і через 1 хвилину додати лимонний сік та перемішати (десерт уже почне трішки загущуватись).

Процідити крізь сито, розлити по половинках лимона (або у форми для десерту) і відправити у холодильник на 4−5 год.

