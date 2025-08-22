- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
Лимонний поссет: простий та ніжний англійський десерт
Десерт — це солодка страва, яку подають наприкінці трапези. Його можна приготувати з різних ягід, фруктів або зробити молочний десерт.
Блогерка з ніком nata. cooking запропонувала рецепт традиційного англійського десерту, який називається поссет. Поссет — десерт, для приготування якого використовують жирні вершки, цукор, сік цитрусових. Він має дуже ніжний смак.
Інгредієнти:
• 350 мл вершків 33%
• 3 лимони
• 100 г цукру
• лимонний сік з тих самих лимонів (~90−100 мл соку)
• цедра з 1 лимона
Приготування:
Лимони попередньо добре помити, розрізати навпіл і обережно витягнути мʼякоть, щоб не пошкодити шкірку. Шкірка далі слугуватиме як посуд для майбутнього десерту.
Далі з мʼякоті віджати сік й процідити.
Окремо у ковшику зʼєднати жирні вершки, цукор та цедру з одного лимона.
На повільному вогні, постійно помішуючи, прогріти до активної появи пару, але не кипʼятити.
Зняти з вогню і через 1 хвилину додати лимонний сік та перемішати (десерт уже почне трішки загущуватись).
Процідити крізь сито, розлити по половинках лимона (або у форми для десерту) і відправити у холодильник на 4−5 год.
