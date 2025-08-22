41.02 / 41.52 47.72 / 48.37
Лимонний поссет: простий та ніжний англійський десерт

18:11 22 серпня 2025
Лимонний поссет, фото скріншот відео

Десерт — це солодка страва, яку подають наприкінці трапези. Його можна приготувати з різних ягід, фруктів або зробити молочний десерт.

Блогерка з ніком nata. cooking запропонувала рецепт традиційного англійського десерту, який називається поссет. Поссет — десерт, для приготування якого використовують жирні вершки, цукор, сік цитрусових. Він має дуже ніжний смак.

Інгредієнти:
• 350 мл вершків 33%
• 3 лимони
• 100 г цукру
• лимонний сік з тих самих лимонів (~90−100 мл соку)
• цедра з 1 лимона

Приготування:

Лимони попередньо добре помити, розрізати навпіл і обережно витягнути мʼякоть, щоб не пошкодити шкірку. Шкірка далі слугуватиме як посуд для майбутнього десерту.

Далі з мʼякоті віджати сік й процідити.

Окремо у ковшику зʼєднати жирні вершки, цукор та цедру з одного лимона.

На повільному вогні, постійно помішуючи, прогріти до активної появи пару, але не кипʼятити.

Зняти з вогню і через 1 хвилину додати лимонний сік та перемішати (десерт уже почне трішки загущуватись).

Процідити крізь сито, розлити по половинках лимона (або у форми для десерту) і відправити у холодильник на 4−5 год.

Раніше ми публікували рецепт кавунового десерту з морозивом від кулінарки Елли Іванової з Кривого Рогу.

