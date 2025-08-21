- 21.08 23:45 «Динамо» з червоною карткою Вівчаренка капітулювало перед «Маккабі»: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 21.08 23:15 «Шахтар» врятувався від поразки у поєдинку з віцечемпіоном Швейцарії: відеоогляд матчу
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в більшості розгромлена «Фіорентиною»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 21.08 22:00 Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли
- 21.08 21:33 Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси
- 21.08 21:04 Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни
- 21.08 20:45 «Ці жіночі імена стали джерелом натхнення для створення сервізів», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 21.08 20:35 Обожнював своїх онуків: боєць із Нікополя загинув у першому своєму бою на Донеччині
- 21.08 20:06 Печериці, запечені з сиром: за цим рецептом вийде так смачно, що не відірватись
- 21.08 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
- 21.08 19:19 В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
- 21.08 18:59 «Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
«Динамо» з червоною карткою Вівчаренка капітулювало перед «Маккабі»: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
Київське «Динамо», яке поступилося кіпрському «Пафосу» у кваліфікації Ліги чемпіонів, зіграло на стадіоні «ТСК Арена» в сербському місті Бачка-Топола номінально гостьовий матч раунду плей-оф Ліги Європи проти найсильнішого клубу Ізраїлю «Маккабі» з Тель-Авіва.
Ліга Європи. Раунд плей-оф відбору Ліги Європи. Перший матч
«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Динамо» (Україна) — 3:1
«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Михайленко, Піхальонок (Попов, 54), Шапаренко (Яцик, 90), Волошин (Кабаєв, 74), Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73).
Голи: Перец (12, 69), Єгезкель (58) — Волошин (32).
До очного протистояння на нейтральних полях чемпіони Ізраїлю та України вже встигли порадувати своїх шанувальників перемогами над мальтійським «Хамрун Спартанс» (динамівці — 3:0 та 3:0, тель-авівці — 2:1 та 3:1) та вильотом від кіпрського «Пафоса» («біло-сині» — 0:1 і 0:2, клуб з Землі обітованої — 1:1 і 0:1). Тепер на кону стоїть путівка до Ліги Європи.
Чергове випробування на міцність підопічні Олександра Шовковського. яких після «кіпрського фіаско» не паплюжив лише лінивий, проводили на батьківщині сербського наставника «Маккабі» Жарко Лазетича (зустріч через грозу розпочалася з 15-хвилинною затримкою). І знову у вболівальників «біло-синіх» самі лише розчарування. Воротар виручає далеко не завжди, захист до непристойності дірявий, а в атаці проблиски — у свята. Словом, чергове жалюгідне видовище у Європі. Хоча цього разу все, якщо що, можна списати на вилучення Вівчаренка…
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 28 серпня в польському Любліні.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження ізраїльського бар'єру «Динамо» вийде до основного раунду Ліги Європи, а у разі невдачі — до основного турніру Ліги конференцій. Тож набирайтеся терпіння. Ось футболісти та тренери «Динамо» скільки себе терплять…
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у матчі УПЛ розгромило «Епіцентр».
Фото ФК «Динамо»22
